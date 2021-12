Obert el trànsit, des d’aquest divendres, el túnel de Tresponts

OrganyàUna setmana després que les autoritats inauguressin el túnel de Tresponts, aquest divendres s’ha obert la infraestructura al trànsit rodat. Des de quarts de deu del matí, els 1.200 metres que recorre el túnel pel congost ja estan en funcionament per als vehicles que hi circul·lin, informa Ràdio Seu. En total són tres quilòmetres de nova infraestructura, per esquivar la zona on són freqüents els despreniments de rocs i terra. Tal com van avançar tant els tècnics com el vicepresident del Govern català, Jordi Puignerós, dimecres passat -dia de la inauguració- el túnel i els nous trams serviran per circul·lar per la zona amb més seguretat. Així doncs, tant els veïns de la zona que transiten per aquest tram en els seus desplaçaments diaris, com els turistes que pugen al Pirineu, esquiven un dels trams de la C-14 amb més perillositat. Després de mesos de retard, també es compleix la premissa feta durant els discursos d’inauguració perquè la infraestructura estigués operativa abans del pont de la Puríssima, quan és previst que uns 100.000 vehicles hi transitin.