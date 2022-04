Onze establiments participaran en la 13a edició de la Ruta de la tapa

Sant Julià de LòriaOnze establiments de Sant Julià de Lòria participaran en la 13a edició de la Ruta de la tapa, un esdeveniment que tindrà lloc tots els dijous, divendres i dissabtes entre el 5 i el 27 de maig, coincidint amb la Fira del Vehicle d'Ocasió. Com a novetat, la corporació disposa de millors premis pels restauradors gràcies a la participació de nous col·laboradors, innova en la manera de participar per part dels consumidors, i recupera espectacles de màgia entre els locals adherits a la iniciativa. La cònsol menor laurediana, Mireia Codina, i la cap del departament de Turisme i Comerç, Canòlich Ribot, han presentat aquest dilluns un programa que enguany es desenvoluparà amb plena normalitat.

Estrella Damm continuarà sent el patrocinador principal d'un projecte que enguany eleva l'import de la degustació a 3,5 euros. La majoria d'establiments d'aquesta edició repeteixen participació, mentre que hi ha alguna nova incorporació. Segons ha manifestat Codina, per a aquesta edició "hi haurà premis molt interessants" pels restauradors, ja que a banda de la part econòmica que s'enduguin els primers classificats, també es beneficiaran d'una promoció al diari Sport gràcies al conveni signat recentment amb la corporació i també tindran la possibilitat de rebre diversos 'tips' per a millorar la seva visibilitat a les xarxes socials.

Per a poder fer la ruta, enguany s'haurà d'accedir a una URL en comptes de fer-ho mitjançant l'aplicació mòbil. En l'enllaç la ciutadania trobarà la butlleta a omplir una vegada faci la tapa en cada restaurant. A més a més, Ribot ha exposat que també s'ha afegit un joc de preguntes i respostes, i qui les respongui totes de manera correcta també tindrà premi assegurat. En total hi ha 109 lots a repartir. Cal destacar, però, que només podran participar els ciutadans majors de 18 anys.

Pel que fa a la valoració de les tapes dels restaurants, el jurat d'aquesta edició estarà conformat pel xef del restaurant Can Manel, Carles Flinch; el xef de l'antic Celler d'en Toni i freelance gastronòmic, Ramon Sasplugas; el xef dels restaurants de Naturland, Ezequiel Goldschmidt, i l'ensenyant de cuina i influencer gastronòmica, Meritxell Colell.

Amb tot, la cònsol menor laurediana ha exposat que des del comú es continua treballant en "potenciar el comerç local, la gastronomia i la dinamització comercial de la parròquia". Després de tretze edicions des del comú es veu la Ruta de la tapa com a un projecte totalment "consolidat" en el qual hi participen persones de tot el país. Aquest any també es farà una important campanya de comunicació en zones com l'Alt Urgell, la Cerdanya i Barcelona.