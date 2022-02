Ordino recupera les celebracions i els àpats per a la gent gran amb el berenar de la Candelera

OrdinoOrdino va poder celebrar el berenar de la Candelera a base creps, segons marca la tradició francesa, que es va dur a terme aquest dimecres a les 17 hores a la Casa Pairal. D'aquesta manera, es van cuinar una seixantena de creps, tant dolces com salades, per a la gent gran de la parròquia, la qual es va mostrar contenta i satisfeta de poder retrobar-se novament. L'aforament estava limitat a vint persones i finalment uns disset padrins i padrins es van acostar fins a la Casa Pairal per a la festa. Aquest ha estat el primer berenar que s'ha pogut celebrar en els darrers mesos pels protocols sanitaris, i ha estat una de les poques ocasions en què els padrins s'han pogut retrobar, ja que el darrer berenar en aquest format havia estat el 28 d'octubre, per la Castanyada.

Així, amb les mesures sanitàries que han entrat en vigor aquesta setmana, es reprendran els àpats, i el pròxim 17 de febrer es farà la celebració del Carnestoltes amb la menjada del tradicional trinxat. "Gràcies a l'alleujament de les mesures, s'espera que s'incrementi el nombre de comensals i de mica en mica, la gent gran de la parròquia recuperi la vida social, fonamental pel seu benestar físic i emocional", ha valorat la cònsol menor i consellera de Benestar social, Eva Choy.