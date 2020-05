Els pacients a l'UCI per coronavirus baixen fins a un

Les dades sanitàries segueixen evolucionant positivament i el nombre de pacients recuperats no para de pujar. Així, amb les dades actualitzades d'aquest dissabte, 615 persones han superat el coronavirus i tan sols resten 95 casos actius. El total de casos s'eleva a 761, i dels 9 pacients hospitalitzats que hi ha en aquests moments, tan sols un es troba a la Unitat de Cures Intensives (UCI). A l'altra cara de la moneda, en les darreres 24 hores s'han registrat dues noves defuncions que eleven a 51 els morts totals per la Covid-19. Segons informen des del Govern, es tracta d'un home de 75 anys que estava a l'UCI i d'una dona de 77 anys que es trobava ingressada a planta de l'hospital.

Per altra banda, en aquests moments hi ha 22 professionals de la salut infectats i dues persones de cossos especials. Pel que fa al Cedre encara hi ha 13 persones que tenen la malaltia, de les quals set provenen d'altres residències i tres persones es troben en convalescència. A més, dels darrers 249 resultats rebuts, 248 han donat negatiu i tan sols un ha donat positiu.