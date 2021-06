La piscina de La Mola d'Encamp, oberta aquest dissabte

EncampEl comú d'Encamp obre aquest dissabte, 26 de juny, la piscina exterior de La Mola. Tot i el relaxament d'algunes mesures de prevenció sanitària, es continuarà garantint una capacitat màxima de la instal·lació, enguany però ampliat a 150 persones al mateix moment. Per tal de poder donar cabuda a més persones cada dia, s'han establert dos torns, un de matí i un de tarda. D'aquesta manera s'assegura que més persones puguin gaudir de la instal·lació, informen des del comú.

Els horaris d'obertura aquest dissabte i diumenge seran de les deu del matí a les vuit del vespre. A partir del dia 28 i fins al 2 de juliol, l'horari d'obertura serà de les dotze del migdia a les vuit del vespre; i a partir del 3 de juliol i fins al 5 de setembre, de les deu del matí a les vuit del vespre.

Pel que fa als torns, aquest cap de setmana el de matí anirà de deu a dos quarts de tres del migdia i el de tarda de tres a dos quarts de vuit. Entre el 28 de juny i el 2 de juliol, el torn de matí serà de dotze a dos quarts de quatre de la tarda i el de tarda de quatre a dos quarts de vuit. Pel que fa al període comprès entre el 3 de juliol i el 5 de setembre el tprn de matí serà de deu a dos quarts de tres de la tarda i el de tarda, de tres a dos quarts de vuit.

Pel que fa als preus, l'entrada diària és de 5 euros pels adults i de 3 euros per als infants i sèniors, entenent com a sèniors les persones de més de 65 anys.

Els socis del complex esportiu tindran abonament gratuït durant tot l'estiu, ja que la piscina interior estarà fora de servei per manteniment. Els socis del Centre Esportiu del Pas de la Casa, tindran accés gratuït mentre duri el tancament de la piscina interior del centre esportiu per manteniment, prevista del 28 d'agost al 12 de setembre.

Per als no socis, l'abonament de tot l'estiu és de 88,50 euros per als adults i de 46,90 euros els infants i sèniors.

No serà necessari reservar prèviament però s'hauran de respectar els horaris marcats en cada torn, ja que entre torn i torn es realitzarà una neteja en profunditat de tota la zona de platja i vestidors. La zona del sorral i voleibol platja estaran tancades com a mesures de prevenció.

Els vestidors estaran oberts i caldrà seguir les mesures de seguretat indicades pel que fa al distanciament social i capacitat màxima.