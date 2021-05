Pla per prevenir la legionel·la a les instal·lacions del comú d'Ordino

OrdinoOrdino va convocar un concurs públic per a la redacció del pla de prevenció i control de la legionel·la i desinfecció de les diferents instal·lacions del comú, tal com va sortir publicat al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. Des de la corporació expliquen que aquest concurs respon al compliment del reglament que estableix les condicions tècniques i sanitàries per a la prevenció i control de la legionel·losi i no a causa del brot detectat al Centre Esportiu d'Ordino (CEO). De fet, comenten que el brot justament es va detectar gràcies a les analítiques que es fan de forma periòdica. Els edificis que s'inclouen en aquest pla són el CEO, L'Estudi, La Font, la Casa Pairal, el complex El Puiet, l'edifici de l'àrea d'higiene i l'aparcament Prat de Call.

Concretament, el reglament especifica que les mesures de prevenció i de control s'apliquen a totes les instal·lacions de risc que estiguin situades a l'exterior o a l'interior dels edificis d'ús col·lectiu, instal·lacions industrials i mitjans de transport o equips mòbils, que poden ser susceptibles de convertir-se en un focus de proliferació i propagació de la legionel·la. D'altra banda, el reglament no s'aplica a les instal·lacions ubicades en edificis d'habitatge d'ús particular, excepte les que afectin l'ambient exterior d'aquests edificis. Tot i això, en cas de sospites, l'autoritat sanitària competent podria adoptar les mesures necessàries en cada cas.

D'altra banda, la corporació també va adjudicar els treballs per a la realització del servei d'anàlisis de la potabilitat de l'aigua de la xarxa de la mancomunitat de serveis del comú i dels quarts de la parròquia, el qual també respon al reglament relatiu als criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua destinada al consum humà. L'adjudicatari és el laboratori i assessorament integral LAI i amb un import per preu unitari de l'anàlisi de la comprovació de 36,50 euros i un preu per l'anàlisi de l'auditoria de 780,60 euros. El termini del contracte és per un any i prorrogable.

Des del comú asseguren que les analítiques es faran cada quinze dies a diferents sectors de la parròquia. Així, es faran a la xarxa de La Gonarda, la d'Ordino, la d'Ansalonga, la de la Cortinada, la d'Encodina, la de les Salines, la de Llorts, la d'Arans i la d'Arcalís. Cal destacar que el cost que van tenir aquestes anàlisis el 2020 van ser de 9.900 euros.