Porta a porta de recollida de deixalles exportable a altres punts

Andorra la VellaAmb l'objectiu "d'eliminar la brossa del carrer" i també millorar "la classificació i recollida de residus" els veïns de la zona del Cedre de Santa Coloma iniciaran el 27 de setembre una prova pilot de recollida dels residus porta a porta impulsada pel comú d'Andorra la Vella. D'aquesta manera, els veïns de cinc carrers: Esteve Albert, del Contrapàs, Roureda Tapada, del Cedre, Castell de Sant Vicenç i Mossèn Lluís Pujol rebran unes bosses en què hauran de col·locar els diferents residus: brossa, paper i cartó, vidre i envasos i dipositar-les, segons els dies de recollida, a la porta de casa, on es passaran a recollir. La prova pilot, que durarà tres mesos, servirà per exportar aquesta iniciativa a altres zones de la parròquia, tal com ha posat en relleu la cònsol major, Conxita Marsol.

"Es tracta d'un projecte innovador a Andorra la Vella i al país, serà la primera vegada que es farà aquest projecte en l'àmbit de recollida de brossa, volíem provar-ho, volem provar de treure contenidors de la via pública, que sempre acaben sent un problema, i reciclar molt millor", ha manifestat Marsol, que ha recordat que aquesta prova pilot afecta mig centenar de llars, és a dir, unes 1.000 persones. També ha dit que s'ha escollit aquesta zona perquè "és un barri on hi ha poc comerç, poca indústria i és molt residencial" i per tant es pot arribar a moltes comunitats de veïns. De fet, ha afegit que si aquest projecte s'ha d'exportar a altres zones de la parròquia s'hauria d'optar també per zones on hi hagi menys comerç. En aquest sentit, ha afegit que "momentàniament" no es podrà fer a tota la parròquia, però sí a altres zones que s'estudiaran un cop acabi aquesta prova pilot.

El conseller de Sostenibilitat i Innovació, Gerard Estrella, ha manifestat que un dels objectius que es tenen és retirar de manera progressiva els contenidors del carrer, ja que són un problema "de seguretat i olors" i ha remarcat que en aquest punt del Cedre se n'han retirat cinc. "Si aquesta prova dona un bon resultat la idea és que es vagin retirant progressivament a tota la parròquia", ha manifestat, i ha recordat que hi ha un centenar de punts de recollida repartits per tota la parròquia.

Els ciutadans d'aquesta zona de Santa Coloma rebran unes bosses de color per dipositar-hi les deixalles, que hauran de baixar al carrer en funció del dia. Així, els residus sòlids urbans s'hauran de dipositar en una bossa negra que s'haurà de baixar de dilluns a divendres i el diumenge. Els envasos s'hauran de posar dins una bossa marró que s'haurà de baixar els dilluns i els divendres. El vidre anirà a la bossa verda que s'haurà de baixar els dimecres. I el paper i cartó, a la bossa blava que es dipositarà a la via pública els dimecres i els diumenges. Totes aquestes bosses s'hauran de deixar al carrer entre les nou i les dotze de la nit ei el comú preveu dues recollides, a les deu i entre les dotze i la una "per evitar deixar la brossa tota la nit al carrer", ha destacat Estrella. A banda, el comú ha habilitat una minideixalleria amb contenidors per a les diferents fraccions a l'aparcament comunal del Cedre per a totes aquelles persones que no puguin dipositar la brossa en l'horari estipulat. Tal com ha detallat el conseller la corporació comunal destina 10.000 euros a aquesta acció i repartirà de manera gratuïta entre els ciutadans 63.000 bosses de color negre i 15.750 de cada color en funció del tipus de residus. Estrella ha manifestat que és important que es millori la recollida i la selecció de les deixalles tenint en compte que Andorra la Vella és la parròquia més poblada del país. En aquest senti, ha recordat que el 2019 es van generar 10.500 tones de residus i el 2020, unes 10.200.

Estrella ha reivindicat que aquesta prova pilot, que importa al país un sistema que s'ha provat amb èxit a altres llocs, és "un bon punt de partida" per "reduir el volum de deixalles i millorar el reciclatge". En aquest sentit, Marsol ha manifestat que el que es vol també és que hi hagi cada vegada menys bosses amb brossa al carrer i "sobretot que reciclem millor per ser parròquia més sostenible". En aquest sentit, ha destacat que cal la col·laboració dels ciutadans i ha explicat que el retorn que té dels veïns de la zona del cedre és que estan "contents" de poder participar en aquesta prova pilot.

Aquest mateix dimecres a dos quarts de nou del vespre, després d'haver estat informats per carta, podran assistir a una reunió on se'ls explicaran els detalls d'aquesta prova pilot.