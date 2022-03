El programa Okupa't es reprendrà al voltant del maig

Escaldes-EngordanyEl comú d'Escaldes-Engordany té previst engegar la quarta edició del programa Okupa't durant el maig o el juny d'enguany. Ho ha avançat la consellera de Gent Gran, Infància i RRHH del comú, Magda Mata, qui ha assegurat que el programa presentarà alguns canvis en aquesta propera edició. "Després de fer algunes reunions i obtenir una valoració, hem decidit incorporar alguns canvis com per exemples les tutories" les quals fins ara es feien de forma setmanal amb tot el grup i a partir d'ara es faran un cop al mes per no "amoïnar tant els joves". Tot i així, les tutories individuals es continuaran fent un cop cada quinze dies.

D'altra banda, Mata també ha comentat que la formació dels joves s'adaptarà. D'aquesta manera, es treballaran eines de comunicació i habilitat social com fins ara però amb una reducció d'hores, i ha confirmat que en la propera edició es continuarà oferint una formació del SOA sobre els drets i deures laborals i també una de primers auxilis i de manipulació d'aliments. A més, també es vol adaptar el programa a les necessitats del comú, i per aquest motiu, s'ha parlat amb els diferents caps de departament per saber-ne les necessitats.

En aquests instants, ja hi ha diversos joves inscrits a la llista per poder entrar al programa. "Abans d'entrar es fa una entrevista i hi ha una preselecció", ha recordat la consellera, amb l'objectiu que el programa estigui enfocat a un perfil molt determinat de joves, que han de tenir entre 16 i 21 anys, no han de treballar ni estudiar i han de tenir algun problema sociofamiliar o socioeducatiu. Pel que fa al nombre de joves que podrà participar en aquesta quarta edició, Mata ha remarcat que volen que siguin grups reduïts per donar una atenció personalitzada i, per tant, estarà limitat a vuit persones.

A diferència de l'edició anterior que va durar dos mesos, la intenció per aquesta nova és que duri al voltant de tres mesos. "Sempre es pot adaptar al jove i actuem una mica a la carta", ha indicat la consellera, emfasitzant en el fet que s'adapten molt al jove i en funció de si el veuen molt verd o no, es pot allargar. Finalment, Mata ha reconegut que actualment ja tenen molta més experiència en el programa. "És un programa viu que s'adapta als perfils i l'anem modulant", ha expressat, afegint que després d'aquests canvis, el temps entre la quarta i la cinquena edició no serà molt gran, i es preveu que també se celebri durant aquest 2022. Cal recordar, que el programa Okupa't té com a finalitat introduir en el món laboral als joves que en l'actualitat no estudien ni treballen i no tenen clar cap a on dirigir-se en el futur. En total, el programa d'inserció laboral escaldenc ja ha format una vintena de joves des que es va posar en marxa.