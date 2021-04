Costa Rica, Guatemala i República Dominicana qualifiquen de "fracàs" el projecte Covax

Andorra la VellaEl president de Costa Rica, Carlos Alvarado, ha reconegut aquest dimarts durant la Trobada Empresarial Iberoamericana que en l'actualitat "hi ha una desigualtat numèrica abismal en l'accés a la vacunació", en la qual només s'està afavorint els països "més rics del món" i ha posat en dubte el projecte Covax. "Una resposta òptima davant la pandèmia no pot ser fragmentada segons els ingressos dels estats", ha afegit. Aquesta situació, per tant, provocarà que la recuperació mundial no avanci al mateix ritme i és per això que ha destacat la importància de treballar en acords internacionals d'aquesta mena sempre que incloguin "principis que permetin una resposta coordinada" de tots els països.

Per la seva banda, el president de Guatemala, Alejandro Giammattei, només portava 49 dies al càrrec quan va esclatar la pandèmia. "Teníem un sistema sanitari que estava abandonat" amb només 270 respiradors a tot el país i avui dia ja superem els 2.000, ha exposat, afegint que en cinc mesos van construir cinc hospitals i en van reparar un altre. En aquests moments, Guatemala es troba immersa en la tercera onada que està sent pitjor que la primera amb la presència de la soca californiana. En el seu discurs, Giammattei ha criticat el projecte Covax i l'ha definit com un "fracàs" amb la irresponsabilitat que un petit grup de països tenen les vacunes. De fet, ha exposat que només han rebut 81.000 dosis de les 3 milions comprades i que per sort, ja van adquirir vacunes a través de l'Índia i que ara han adquirit l'Sputnik. Per concloure, ha apostat per la unió i la col·laboració.

En la mateixa línia, el president de la República Dominica, Luis Abinader, també ha compartit les paraules de Giammattei respecte al projecte Covax. "Vam sol·licitar que ens facilitessin les patents i no ho vam aconseguir", ha declarat Abinader, qui va ser elegit president durant la pandèmia. Tot i així, ha confessat que amb l'aliança publicoprivada han pogut fer front a la pandèmia i que són el país de l'Amèrica Llatina amb una menor letalitat. A més, ha comentat que en aquests moments ja esperen rebre turistes, que és la principal font d'ingressos, i que el 70% dels hotels ja es troben oberts. "Tot apunta que tindrem un creixement del 6% aquest any", ha declarat, comentant que van aconseguir que la pobresa només augmentés un 1,9% i que tenen l'objectiu de recuperar tot el perdut durant aquest any.