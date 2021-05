La pacient de l'UCI és una dona de 88 anys que no es va voler vacunar

Andorra la VellaAndorra ha administrat fins aquest dilluns 27.613 primeres dosis de vacunes contra el SARS-CoV-2, un 42% de la població vacunable. Més enllà de les declaracions, hi ha evidències empíriques que demostren l'efectivitat de la vacunació i la repercussió que aquesta té en la ciutadania. Una d'elles és que, tenint en compte que s'ha començat la campanya pels col·lectius més vulnerables al coronavirus i les persones de més edat, en les darreres setmanes només es reporta l'ingrés hospitalari d'una persona de més de 70 anys. Cal tenir en compte que la campanya d'administració dels vaccins s'ha aturat, fins a l'arribada de noves remeses, aproximadament en els 42 anys. Per tant, d'aquesta franja en amunt, la majoria de la població ja està immunitzada contra el SARS-CoV-2.

A mesura que es va vacunant la població decreix la mitjana d'edat dels casos positius per Covid reportats. La setmana passada, aquesta edat es va situar en els 29 anys. Els casos registrats de nous positius se situa entre els 10 i els 15 diaris. La pressió hospitalària s'ha alleugerit. Aquest dilluns hi ha tres persones ingressades a planta de l'hospital i és previst que dues d'elles “en les properes hores” –segons el ministre Benazet– siguin donades d'alta.

A la Unitat de Cures Intensives, on els ingressos per Covid duren setmanes, hi ha dues persones. Una d'elles, segons ha dit Benazet, és una dona de 88 anys que no s'ha volgut vacunar.