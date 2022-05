Prop de 4.000 places per a les activitats d'estiu d'Andorra la Vella

Andorra la VellaDel 4 de juliol al 7 de setembre, els departaments de Social i d'Esports i Joventut d'Andorra la Vella, oferiran les activitats infantils esportives i de lleure 'Viu l'estiu 2022' dirigides a infants i joves entre els 3 i els 17 anys. Enguany, les activitats es podran celebrar sense restriccions pel coronavirus i el comú ofereix prop de 4.000 places per a les diferents activitats durant tot l'estiu. A més, "també donem l'oportunitat a què joves tinguin la seva primera experiència laboral oferint 90 places de monitors", ha informat el conseller d'Esports i Joventut, Alain Cabanes, durant la presentació del programa.

Pel que fa a les activitats esportives, estan dividides en quatre blocs, tal com ha indicat Cabanes. Per una banda, hi haurà les escoles esportives d'estiu amb vuit torns durant tot l'estiu destinades a joves entre 6 i 9 anys i d'entre 10 i 13 anys. D'altra banda, la corporació, conjuntament amb els clubs esportius de la parròquia, proposa dotze campus esportius, i com a novetat "tenim un campus que combina natació, atletisme i vòlei platja", ha comentat el conseller, afegint que enguany també s'ha afegit un campus de natació sincronitzada. Tots aquests campus estan destinats a infants de 5 a 15 anys i també hi haurà campus de vòlei, de kungfu, de bàsquet, de futbol, de patinatge artístic, d'hoquei, de rítmica, de judo i de taekwondo.

D'altra banda, per a joves de 12 a 17 anys, els set comuns organitzen quatre campus diferents com són els de vòlei platja, d'skate, d'esport aventura i de descens de BTT. A més, Cabanes ha explicat que el comú de la capital, seguint amb la línia dels cursos de conducció sobre gel que ofereixen a l'hivern, també ha programat un curs de trial. Finalment, pel que fa a les activitats esportives, hi haurà diferents estades amb pernoctació també per a joves d'entre 12 i 17 anys. Així doncs, hi haurà un campus de vela al Port de la Selva i a Cambrils, la volta a Andorra a peu, un campus de futbol a Amposta, un de taekwondo a l'Hospitalet i una sortida multiesportiva al Port del Comte. Cabanes ha emfasitzat que amb les novetats d'enguany, les activitats esportives han augmentat les places, passant de les 1.500 de l'any passat a les 2.200 d'enguany.

A més, enguany, els infants podran tornar a gaudir de la piscina exterior del Serradells. Durant la presentació, la consellera de Social, Meritxell Pujol, ha informat sobre les diferents activitats de lleure que organitzen des del departament, destinades a infants de 3 a 6 anys. Un any més s'oferiran les activitats a la ludoteca de Santa Coloma i al casal d'infants el Llamp. En total hi haurà 130 places setmanals. En aquest sentit, Pujol ha comentat que els infants faran excursions, visitaran una granja, faran activitats relacionades amb les abelles, jocs tradicionals i cinema, entre d'altres.

La consellera també ha informat que continuaran amb les colònies fora d'Andorra, tot i que per aquest estiu han canviat la casa de França. "Aquest any anem als Pirineus Orientals al Domaina Le Noell" i seran del 18 al 29 de juliol, ha indicat, afegint que també hi haurà les colònies a Can Font a Girona del 22 al 8 de setembre amb 40 places per torn. En aquest cas, les inscripcions ja es troben obertes. Per a la resta d'activitats, tan esportives com de lleure, les inscripcions s'obriran el 9 de juny. Finalment, Pujol ha volgut remarcar que des del departament de Social vetllen "perquè cap infant es quedi sense activitats a l'estiu" de la mateixa manera que fan durant tot l'any amb les famílies que tenen dificultats.