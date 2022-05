Prop d'una cinquantena de participants al trial dels Cortals d'Encamp

EncampProp d'una cinquantena de motoristes han participat aquest diumenge al trial dels Cortals d'Encamp. Ho ha manifestat el conseller d'Esports, Xavier Fernández, qui ha assenyalat que un 15% dels corredors són internacionals. L'esdeveniment s'ha desenvolupat en dues zones, el centre de la vila, concretament a l'aparcament de Prat de l'Areny, on s'han disputat dues proves, i a la zona de les Pardines, on se n'han realitzat cinc. La prova ha comptat amb dues voltes i ha estat puntuable per al Campionat d'Andorra de Trial.

Fernández ha manifestat que la jornada s'ha dut a terme amb normalitat i afició i hi ha hagut "molt ambient 'trialero'". Quant a les categories, han competit en sis en funció del grau de dificultat. La més fàcil s'identifica amb el groc i integra tres nivells: Grocs, Grocs Sub-18, que engloba tots els pilots que tinguin menys de 18 anys quan comenci el campionat, i Grocs Màster 45 , aquells motoristes que tinguin de 45 anys en amunt l'any en curs. Després hi ha les categories Verds, Blaus i Vermells, sent aquesta darrera la que es considera més difícil.