Queixes per l'ús de burkini a Caldea

Andorra la VellaL’exconsellera demòcrata Sandra Tomàs es va queixar a les xarxes socials perquè diumenge va veure dues dones que es banyaven a Caldea amb ‘burkini’. Tomàs va manifestar que “El passat diumenge 13/11, dos dones es banyaven a Caldea amb burkini. Pagarem cars aquests precedents, aquesta imposició de codis de vestimenta radicals, que van molt més enllà del que és acceptable a casa nostra. Estic indignada i preocupada”.

Caldea ha respost a la queixa de l’exconsellera afirmant que “Es pot accedir a l’spa amb qualsevol peça de roba de bany (banyador, biquini, burquini, bòxers o eslips). La norma no permet l’accés sense roba ni amb teixits no adequats per l’aigua. Doncs, no recomanem l’ús d’un tipus de banyador sobre altres, és l’usuari qui decideix”.