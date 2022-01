Quin és el teu propòsit per al nou any?

Andorra la VellaNomés queda un dia per poder participar en el concurs #Propòsits2022 organitzat per Pyrénées Andorra. La prova, que va començar el passat 17 de gener i finalitza demà 24 de gener, acabarà amb el sorteig d'un xec regal per valor de 300 euros.

Durant tots aquests dies, centenars de persones han compartit els seus propòsits per al nou any al compte d'Instagram de Pyrénées Andorra, tal com demanava fer l'activitat. La majoria de participants tenen la il·lusió de "viatjar més" aquest 2022, o poder fer viatges pendents que van quedar ajornats a causa de la pandèmia. Sens dubte, el desig d'agafar l'avió per veure món és el més compartit per tots els que han escrit a l'Instagram de Pyrénées Andorra. D'altres, es proposen fer "més esport", aprendre un nou idioma o "menjar més healthy". A d'altres els agradaria "créixer professionalment" o "cuinar més". I algun comentari, més original, deixa constància de les ganes de "no angoixar-me tant per coses que no són necessàries i gaudir més de les petites coses".

Divendres passat hi havia acumulats més de 700 comentaris, però se n'han acumulat més durant el cap de setmana. Si encara no has compartit els teus #Propòsits2022, anima't a fer-ho! Per participar-hi, has de seguir el compte d'Instagram de Pyrénées Andorra i deixar un comentari explicant quin és o quins són els teus propòsits per al nou any, i ho has de fer posant el hashtag #Propòsits2022. Si vols, també pots mencionar a una persona que tingui propòsits per complir aquest 2022.