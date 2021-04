Reactivació del projecte d'educació ambiental d'Ordino

OrdinoL’entrada en funcionament de la Casa de la Muntanya com a oficina de turisme i centre de referència per a tots els sectors vinculats amb la muntanya i el medi ambient, ha comportat també una transformació en el projecte d’educació ambiental que es promou des del comú d’Ordino i abans es portava a terme des del Centre de la natura de la Cortinada. En un any on les visites i els desplaçaments s’han vist molt limitats, durant el primer trimestre del 2021 s’ha rebut la visita dels alumnes de primària de les escoles andorrana i francesa d’Ordino. I aquest dimarts s’han reactivat les visites amb alumnes de tercer de l’escola andorrana d’Escaldes-Engordany i el mes de maig també hi ha programades altres reserves de grups escolars provinents d’altres parròquies.

Segons informen des del comú, el centre està preparat per rebre visites d’alumnes de primària i secundària amb l’objectiu de fer una descoberta guiada per la diversitat biològica d’Ordino i d’Andorra, ja sigui d’un hàbitat en particular, el funcionament dels ecosistemes i la configuració del paisatge. Una oferta de temàtiques i continguts adaptable a demanda dels programes docents. De la mateixa manera, es continuen oferint visites guiades al parc natural de la vall de Sorteny per complementar la visita de la Casa de la Muntanya. La declaració de la vall d’Ordino com a reserva de la biosfera, posa en relleu l’espai creat per a la divulgació del medi natural.

La principal transformació de millora es dona gràcies als mitjans audiovisuals i tecnològics que disposa el nou centre i permeten una major interactivitat amb l’estudiant. Algunes de les eines i recursos que s’utilitzen són quatre pantalles tàctils amb continguts sobre els hàbitats i les espècies del medi natural d’Andorra. A més de la informació, s’inclouen jocs i activitats per captar l’atenció dels més petits. Destaquen les projeccions panoràmiques amb imatges aèries enregistrades amb dron i una maqueta en 3D d’Andorra, que permet veure a simple vista l’orografia de tot el país. La maqueta que permet generar mapes segons la informació que interessi obtenir i reflectir com ara el relleu i la vegetació, ha estat creada i dissenyada pel Centre d’Estudis de Neu i de Muntanya (Cenma). Un espai multimèdia i de realitat virtual per explorar el territori de forma immersiva són altres atractius que es presenten al visitant. El Cenma, juntament amb l’OBSA, l’IEA, Actua Innovació i el comú d’Ordino són responsables de gran part dels continguts actualitzats que s’ofereixen. Aquestes entitats i institucions, en xarxa, han fet realitat que la Casa de la Muntanya sigui un centre d’aprenentatge i divulgació per als escolars.