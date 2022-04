Com reconstruir un campanar pedra a pedra

Andorra la VellaUn treball centrat en el detall i la perfecció, aquesta és la base que segueixen els arquitectes i l'empresa constructora encarregats de la reconstrucció del campanar de Sant Vicenç d'Enclar, del qual es preveu finalitzar la restauració aquesta tardor amb una rèplica exacta de la torre que va caure fa aproximadament dos anys i mig. Una reconstrucció pedra a pedra a través d'un model en tres dimensions creat a partir de diverses fotografies històriques per replicar, de la manera més fidedigna possible, l'estructura "emblemàtica" de la vila de Santa Coloma.

Tal com ha explicat un dels arquitectes encarregats del projecte, Arnau Canut, per poder plasmar la torre van haver de cercar imatges antigues amb la voluntat d'identificar la ubicació exacta de tantes pedres com fossin possibles per tornar a aixecar la torre respectant la seva forma original. "Els arqueòlegs del departament de Patrimoni Cultural van reconèixer entre 400 i 500 pedres", ha indicat, tot afegint que aquestes es col·locaran al lloc exacte on se situaven gràcies a les coordenades extretes del model en 3D.

