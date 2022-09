Habitatge redueix el termini de 3 a 5 anys per demanar ajudes per immobles de lloguer

Andorra la VellaEl titular de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, ha presentat aquest dimecres durant la roda de premsa posterior al consell de ministres el projecte de llei de mesures de protecció, d'estímul del mercat i de governança en l'àmbit de l'habitatge, un text que té com a finalitat facilitar l'accés a l'habitatge de lloguer a un preu assequible i mantenir el que actualment hi ha al mercat.

D'aquesta manera, les principals novetats que s'introdueixen amb aquesta llei fan referència a la flexibilització dels requisits necessaris per accedir a un habitatge de lloguer, ja que d'ara endavant el barem del Llindar Econòmic de Cohesió Social (LECS) que no es podrà superar en els ajuts que anualment convoca Afers Socials queda fixat en l'1,3% (abans en l'1,2%), fet que permet que hi accedeixin famílies "amb més capacitat econòmica"; es redueix la residència legal i efectiva al país de 5 a 3 anys; s'incrementa el topall de les rendes de lloguer, i els percentatges de col·laboració del Govern s'incrementen en un 5%.

Així mateix, una altra de les novetats introduïdes té l'objectiu de reforçar la garantia de protecció de les persones, amb la qual cosa des de l'entrada en vigor del projecte de llei -que pròximament s'entrarà a tràmit al Consell General-, el Govern disposarà del termini d'un any per elaborar un protocol d'actuació en situacions de pèrdua de l'habitatge de residència habitual i permanent per a casos de desnonaments, tenint en compte les mesures de caràcter social que escaiguin.

D'aquesta manera, el projecte de llei dona resposta a una demanda reiterada del Consell de Drets Socials del Consell d'Europa, que sol·licitava la protocol·lització de l'actuació entre la Batllia i els serveis socials de manera que s'atenguin de forma ràpida i eficaç els casos de vulnerabilitat social i residencial i alhora es faciliti la intervenció preventiva davant situacions susceptibles d'exclusió social.

"No es tracta de desnonar més ràpidament, sinó de tenir una informació prèvia que ens permeti avançar-nos als esdeveniments", ha indicat el ministre portaveu, Eric Jover, qui ha afegit que és la Justícia qui ha de garantir que la situació de les famílies que no poden fer front als pagaments és "irreversible" i qui ha de donar "garanties que no es vulnera cap dret".