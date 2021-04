La remodelació del carrer Sant Jordi del Pas de la Casa, en setze mesos

Pas de la CasaLes obres de remodelació del carrer Sant Jordi del Pas de la Casa tindran una durada aproximada de setze mesos. Així ho ha manifestat la cònsol major d'Encamp, Laura Mas, als veïns i comerciants del carrer en una reunió informativa celebrada aquest dimarts a la tarda al Centre esportiu del Pas de la Casa, on ha avançat que les obres es duran a terme en dues fases. Des del comú tenen previst iniciar les obres aquest mes de juny, després que durant el maig s'aprovi l'adjudicació en una sessió de consell de comú. De fet, Mas ha posat en relleu que cal "començar de seguida perquè tenim fins al mes d'octubre per poder fer aquesta primera fase abans que comenci la climatologia més dura". Per tant, es preveu que es puguin reprendre l'abril del 2022 i que el carrer estigui enllestit el novembre del mateix any.

Aquesta remodelació s'emmarca dins el pla d'embelliment "de tot el que és el nucli urbà del Pas de la Casa", ha manifestat Mas, remarcant que comencen amb el carrer Sant Jordi amb un pressupost d'1,7 milions d'euros, però que també tenen planificada pel darrer any de mandat remodelar l'avinguda d'Encamp. A més, ha recordat que aquestes obres s'havien de fer l'any 2020, les quals es van veure aturades per la pandèmia.

Les obres s'iniciaran per les dues puntes del carrer, ha declarat la cònsol major, i s'aniran fent progressivament. Concretament, s'ampliaran les voreres per fomentar que la gent vagi caminant i potenciar el teixit comercial, ha comentat Mas, afegint que també es faran fins a nou places d'aparcament d'autobús noves a la part alta de la parròquia perquè fins ara només "les tenim situades a la part baixa". Un dels objectius principals és potenciar aquesta zona i per aquest motiu, també s'hi traslladarà l'oficina de Turisme que fins al moment està situada a la plaça de l'Església. Tot i les noves voreres, des del comú asseguren que es conserven les places d'aparcament i simplement "es reordena la zona".

Mas també ha remarcat que "el trànsit no es veurà tallat en cap moment per les obres", i que a banda, es coordinarà amb els comerços perquè hi hagi una mínima afectació i "deixar sempre pas perquè el turista o el resident pugui anar al comerç". De fet, ha confessat que la sessió d'aquest dimecres a la tarda era per planificar bé i amb temps les obres amb els comerciants.

Turistes al Pas de la Casa

Per altra banda, la cònsol major ha lamentat la situació que s'està vivint a la localitat frontera per les restriccions de França, però "estem esperançats que a partir del dia 3 de maig amb una mica de sort s'aixequin" i el Pas de la Casa pugui "tornar en aquesta normalitat de pandèmia que hem tingut". De fet, Mas ha expressat que el Pas de la Casa actualment no té vida sense turistes, però ha assegurat que de moment no tenen prevista cap nova mesura de reactivació a banda dels vals de compra encampadans o de la mostra gastronòmica.

"Vam comentar que al final d'any tornaríem a fer la valoració del que calia fer i per tant ja la farem", ha matisat la cònsol, assegurant que en el futur ja aniran veient si cal fer algun tipus de reactivació i d'ajuda econòmica nova.

El túnel d'Envalira

Després que des de l'executiu s'hagi reiterat en preguntes formulades per la consellera general no adscrita, Carine Montaner, que el túnel d'Envalira no serà gratuït per als treballadors i als residents del Pas de la Casa, la cònsol major d'Encamp considera que la decisió està ben presa. Mas creu que en els moments actuals "no podem seguir apretant més al Govern perquè ja està suportant econòmicament tota la crisi". A més, ha declarat que ja tenen una reducció del 50% del cost del peatge del túnel.