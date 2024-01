Reoberta la circulació entre França i el Pas

Pas de la CasaL'accés al Pas de la Casa des de França ja torna a estar operatiu després que els agricultors hagin aixecat el campament per bloquejar la rotonda de connexió cap a Andorra. Els concentrats han marxat aquesta tarda, però advertint que si no es dona lloc a les seves reivindicacions tornaran la setmana vinent. Els manifestants fins i tot han fet nit al campament. Els agricultors han indicat que donen de termini fins el proper dimecres per veure si el Govern francès escolta les seves reivindicacions i actua. En cas que no sigui així decidirien tornar a tallar el proper cap de setmana l'accés a Andorra. Una de les seves peticions és cobrar una part del que el Govern francès els hi deu de les ajudes i arribar a un acord amb les asseguradores per cobrir-se pels danys de la sequera.