Representants de La Fageda visiten i&i Serveis per compartir experiències i metodologies

Sant Julià de LòriaRepresentants de La Fageda han visitat aquest dimecres les instal·lacions de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell. La gerent de l'Àrea Social de La Fageda, Anna Monells, i la directora tècnica de l'àrea de Serveis a les Persones, Anna Torrecabota, han estat rebudes per la directora general, Celine Mandicó, i la responsable de l'àrea de Suport Tècnic, Montserrat Seivane, que les han guiat pels diferents serveis, alhora que els han explicat les diferents metodologies que s'hi apliquen.

Posteriorment, s'hi han unit la presidenta de la Fundació, Maria Pilar Díez, i responsables de diferents serveis. L'eix principal de la visita, però, han estat les instal·lacions d'i&i Serveis a Sant Julià de Lòria, ja que es tracta del mateix servei que ofereix La Fageda, el de la inclusió sociolaboral, per bé que totes dues empreses es dediquen a diferents sectors. La Fageda produeix làctics, gelats i melmelades i presta serveis de jardineria, mentre que a i&i Serveis s'elaboren articles decoratius i de regal i s'ofereixen serveis de suport a les empreses (missatgeria, reciclatge, destrucció de paper confidencial o càtering), entre d'altres.

Mandicó ha declarat que "La Fageda és un referent com a empresa d'inclusió sociolaboral, té una trajectòria molt llarga. La nostra empresa, per la seva banda, tot just arrenca i per això pensem que ens poden aportar molts suggeriments i idees que ens permetin desenvolupar-nos i donar feina a més persones". i&i Serveis es va posar en marxa el 2019 i compta actualment amb 74 treballadors.

Aquesta ha estat la primera presa de contacte dues institucions referents al seu territori. Des de La Fageda, Monells ha posat en relleu el desenvolupament del model d'atenció integral centrat en la persona (AICP) que implementa la Fundació, tenint en compte les opcions i decisions personals a l'hora de definir l'itinerari de vida de cada usuari. "Trobem molt interessant aquest model que desenvolupa especialment la independència de la persona", ha expressat. A més, també ha ressaltat que "tot i que les nostres línies d'activitats són diferents, en el nostre cas sobretot enfocada a la producció de làctics, l'objectiu final és el mateix: generar llocs de treball amb sentit per a persones en situació de vulnerabilitat, com són les persones amb discapacitat o amb malalties mentals greus".

La Fageda és un projecte social amb estructura empresarial situat en el cor del parc natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa (Girona). El seu plantejament bàsic és la utilització del treball com a eina terapèutica i per a la reinserció de les persones amb discapacitat o amb malalties mentals. La fundació, sense ànim de lucre, creada pel psicòleg Cristòbal Colón, celebra quaranta anys aquest 2022.