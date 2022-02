El Rosaleda es tornarà a il·luminar per commemorar el Dia mundial de les malalties minoritàries

EncampEl mes de gener del 2020 va néixer l'Associació de Malalties Minoritàries d'Andorra (AMMA) amb la finalitat de contribuir en la divulgació i coneixement d'aquestes malalties, defensar els drets de les persones afectades, orientar i ajudar a les famílies. Des del seu naixement s'han dut a terme diferents accions per sensibilitzar a la població andorrana de l'existència de malalties minoritàries al país, i així promoure accions dirigides a la millora del benestar dels afectats. Actualment, compta amb 75 socis, dels quals 26 són afectats d'una malaltia minoritària.

El proper 28 de febrer es commemora el Dia mundial de les malalties minoritàries i, per primera vegada, Andorra es va sumar el 2021 a la iniciativa mundial promoguda des de l'organització 'Rare Disease Day' que consisteix a il·luminar edificis emblemàtics dels països i ciutats participants, il·luminant la Casa de la Vall amb els colors que identifiquen les malalties minoritàries, el blau, fúcsia i verd.

Enguany, el Principat s'ha tornat a sumar a la iniciativa i s'il·luminarà l'edifici Rosaleda, seu del ministeri de Cultura i Esports, "a qui agraïm tot el suport i col·laboració rebuda durant el 2021, especialment pel Dia de l'Esport, on alguns dels nostres socis i sòcies afectades van participar en l'espot promocional i varen gaudir de les activitats organitzades pels diferents clubs esportius del país", afirma l'entitat en un comunicat.

A banda de la il·luminació del Rosaleda, des de l'AMMA s'han engegat diferents iniciatives com el II Concurs fotogràfic a la xarxa social Instagram; vídeos que es difondran a les diferents xarxes socials sobre l'associació i les persones afectades; participació en diferents mitjans de comunicació; la realització d'un taller de música i creativitat a càrrec de la Fundació ONCA; un partit solidari del MoraBanc a favor d'AMMA el proper diumenge 6 de març on es posaran a la venda clauers realitzats per una dona emprenedora del país i polseres solidàries fetes per una alumna de l'escola andorrana de secundària d'Ordino, i per últim, la formació "L'entorn de les malalties minoritàries", que es durà a terme a la Universitat d'Andorra el proper 25 i 26 de març.