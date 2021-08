Rua pels carrers per començar la festa major d'Encamp

EncampLa rua pels carrers del poble d'Encamp amb la Bandarra Street Orkestra ha donat el tret de sortida a la festa major de la parròquia, la qual se celebra fins dilluns. Els assistents han pogut gaudir de l'actuació del grup català que ha amenitzat la tarda als veïns i veïnes, els quals han seguit el ritme de les seves versions dels temes més actuals en acústic al llarg dels carrers del poble. El membres de la comissió de festes també van participar a la rua animant a tota la població.

Els organitzadors han preparat tota una sèrie d'actes al llarg del cap de setmana per a totes les edats i basats principalment en activitats a l'aire lliure començant aquest divendres per la batucada de la Bandarra Street Orkestra, seguit del ball amb el grup de versions La Traca a la plaça Sant Miquel i la recuperació del sopar del jovent a la sala de festes, amb un aforament limitat a 40 persones, separades en taules de set i amb control de test d'antígens obligatori.

Dissabte començarà amb una sessió de ioga a la natura a la terrassa de l'edifici de Solanelles. Al llarg dia, al passeig de l'Alguer i a la plaça dels Arínsols hi haurà activitats per als més petits. A partir de les quatre de la tarda el Rally Sorpresa prendrà els carrers de la parròquia i a les set de la tarda les campanes de Santa Eulàlia repicaran amb força per celebrar l'inici de la festa. I a partir de dos quarts de nou del vespre el grup Hashtag oferirà ball i música a la plaça dels Arínsols.

Diumenge, dia de la Mare de Déu d'Agost, se celebrarà la missa a les dotze del migdia a l'església de Sant Eulàlia i a les 13 hores, a casa comuna, es durà a terme l'homenatge als padrins i padrines més grans de la parròquia. Durant tot el dia hi haurà activitats aquàtiques amb inflables al passeig de l'Alguer i jocs de fusta relacionats amb Andorra, a la plaça dels Arínsols. A les tres de la tarda, al Cafè del Poble hi haurà el concurs de botifarra, i a partir de les sis el ball de tarda a la plaça dels Arínsols amb el grup Music Lovers. Diumenge a l'escenari de la plaça de Sant Miquel tancarà el programa l'orquestra Sixtus.

Dilluns, per cloure la festa major, es farà la missa de Sant Roc a l'eglésia de Santa Eulàlia. A partir de les 16.30 hores, un espectable d'acrobàcies amb bicicleta BMX serà l'activitat de tarda conjuntament amb el ball del grup de versions Van'd Bolo a la plaça dels Arínsols, a partir de dos quarts de set. Un castell de focs des del pont de Riberaigües serà el final de festa de l'edició d'enguany de la celebració encampadana.

El comú d'Encamp recorda que totes les activitats estaran perimetrades i per tant, en la zona delimitada, és obligatòria la mascareta en tot moment. Està prohibit menjar, beure o fumar a dins d'aquestes zones senyalitzades, entre altres mesures de seguretat.