La ruta laurediana de la tapa engega amb força

Sant Julià de LòriaEl comú de Sant Julià de Lòria ha proposat per enguany una Ruta de la tapa diferent de les celebrades anteriorment per tal de donar un impuls al sector de la restauració de la parròquia després de passar moments complicats a causa de la pandèmia. Per aquesta dotzena edició, que tot just s'ha engegat aquest dijous i que s'allargarà un mes, s'ha posat en marxa l'aplicació mòbil 'AdventuriQ', una eina que substitueix el tradicional passaport en format paper que s'utilitzava fins ara. Així, segons ha confirmat durant la inauguració de la Ruta el cònsol major lauredià, Josep Majoral, al llarg de les primeres hores de funcionament ja s'han registrat prop d'un centenar de descàrregues, tot i que s'ha de tenir en compte que la xifra anirà a més de cara a la nit i les setmanes posteriors.

Majoral ha posat en relleu que "tot apunta que l'esdeveniment serà un èxit", ja que la Ruta de la tapa agafa aquest any "més sentit que mai", bàsicament per la situació actual. D'aquesta manera, després que l'any passat no es pogués celebrar, enguany "s'ha intentat ajudar al sector de la restauració", ja que la idea global de la iniciativa és apropar a la ciutadania d'Andorra a la vila per tal de contribuir amb un sector "que està patint molt". Per aquesta edició, hi ha una dotzena de bars i restaurants inscrits que ofereixen la seva tapa acompanyada d'una copa d'Estrella Damm, que també hi participa com a entitat col·laboradora.

En aquest sentit, i amb la voluntat d'evitar aglomeracions, per aquesta edició s'ha decidit dur a terme l'esdeveniment cada dijous, divendres i dissabte, contribuint, a més, a generar més beneficis pels restauradors. "És important poder omplir els bars i els restaurants, ja que els ajudarà a què la vida els sigui més fàcil", com a mínim, durant el mes de maig. A més, el cònsol ha opinat que l'arribada de visitants durant aquest període també afavoreix l'increment d'ingressos, especialment durant aquest cap de setmana, en què també coincideix la inauguració de la Fira del Vehicle d'Ocasió i l'Autocaravana.

Pel que fa als premis, cal recordar que es repartirà un total de 1.500 euros, dels quals 500 seran per al primer classificat, 400 per al segon, i 300 per al tercer i quart. "S'ha de valorar l'esforç que fan i serà una petita ajuda pel mes en curs", ha conclòs Majoral.