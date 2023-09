Saetde renovarà la concessió de pistes durant 50 anys a canvi d'invertir com a mínim 50 milions

EncampNova zona esquiable al Pic del Maià, inversió garantida de 42 milions d'euros en deu anys, l'alliberament del Cercle de Pessons i l'adeu a la despesa del manteniment per part del comú del Funicamp. Aquests són alguns dels acords principals que integraran la nova concessió a Saetde de l'explotació del domini esquiable de la parròquia d'Encamp que inclou els sectors del Pas de la Casa, Grau Roig i Encamp, i que els cònsols, Laura Mas i Jean Michel Rascagnères, han presentat aquest dilluns a les reunions de poble de la vila i del Pas de la Casa.

Entrant al detall, els mandataris han explicat que l'adjudicació, per un període de 50 anys, contempla un mínim de cent milions d'euros d'inversió al llarg de la concessió, dels quals un 42 s'hauran de materialitzar durant la pròxima dècada. En aquest sentit, han puntualitzat que la majoria d'accions previstes es duran a terme al Pas de la Casa, destacant la construcció d'un nou giny fins al pic del Maià, on hi haurà dues noves pistes d'esquí, i dos nous edificis amb restaurant, un a la mateixa zona de pic Maià i un a la zona d'Abelletes amb serveis com l'escola d'esquí, amb una dotació total de 24,8 milions d'euros.

A més, també s'inclou la remodelació de l'avinguda d'Encamp, el 2024 juntament amb la corporació, perquè esdevingui un "veritable" peu de pistes amb una partida de 3,5 milions d'euros i l'aixecament d'una nova instal·lació de serveis a la zona de la plataforma reordenant l'accés pel carrer Bearn amb una inversió total de dotze milions entre el 2024 i el 2027. El sector de Grau Roig també en sortirà beneficiat amb un nou edifici de serveis amb una inversió de 2,5 milions d'euros i un cànon únic a l'inici de 900.000 euros. Continuant amb les actuacions sobre terreny, els mandataris han exposat que la concessió també deslliura les 1.080 hectàrees del Cercle de Pessons, possibilitant així la creació d'un futur parc natural a l'indret.

Un altre dels punts sorts de l'acord és l'alliberament, per la corporació, de les despeses d'explotació i manteniment del Funicamp i la planta baixa de l'edifici, exceptuant el pàrquing, un pacte, han asseverat, que alliberarà l'administració del pagament "mínim" de 880.000 euros anuals. "El Funicamp és molt important per Encamp, ja que és la porta d'entrada al domini esquiable i heu de pensar que en els 25 anys que fa que es va construir, ha suposat 40 milions d'euros pel comú", ha posat de manifest, afegint que l'import que s'estalviaran en el manteniment de la infraestructura es revertirà en projectes per a la parròquia.

L'adjudicació, que es preveu que es faci efectiva dijous vinent durant la cessió de consell de comú, també contempla el gravamen de totes les activitats que es duguin a terme al domini esquiable. A partir de l'aprovació de la nova concessió, es tramitaran els trenta dies per tancar el contracte i, tot i que "no sigui necessari", Mas ha afirmat que des de la majoria s'ha decidit que també se sotmetrà a aprovació del consell de comú.

En aquesta línia, Mas ha recordat que fins al moment la concessió preveia un cànon del 6% en la venda de forfets i amb la nova aquest percentatge incrementarà de forma gradual del 6,5% al 8% (mig punt cada tram) en funció de la facturació, fixant el criteri d'augment en els 35 milions de facturació que es van registrar la temporada passada. I també es gravaran amb un 2% les activitats complementàries internes, com el restaurant i les escoles d'esquí, i amb un 6% les complementàries externes, tals com les assegurances i els establiments externalitzats.

La cònsol ha exemplificat els beneficis del nou cànon amb els resultats obtinguts la darrera temporada. Així doncs, ha exposat que amb el gravamen actual el comú va percebre 2,1 milions d'euros, mentre que amb la nova llicència la xifra s'hauria enfilat fins als 3,4, tenint en compte l'estalvi a les arques comunals del manteniment del Funicamp i l'ingrés de fins a 300.000 relatius a les activitats complementàries internes i externes.

La mandatària també ha anunciat que l'acord d'explotació fixa que Saetde es farà càrrec de l'allotjament dels treballadors de l'estació a través de l'adquisició de nous pisos, alliberant així els establiments hotelers de la parròquia per a turistes. "No compren cap hotel, no interessa treure hotels d'Encamp per donar allotjament als treballadors, per això plantegen altres alternatives de compra de pisos per ubicar els seus temporers", ha dit.

Finalment, però no menys important, el nou acord d'explotació també marca actuacions amb l'objectiu de reduir el consum energètic, la generació de CO₂ i la generació d'energies renovables per autoabastir-se, a banda de la inclusió de criteris paisatgístics per garantir la integració de les infraestructures en el medi natural i preservar el desenvolupament de les activitats tradicionals i del dret de pas. A més, l'adjudicació reforma els estatuts de la societat que aporta, entre altres, un repartiment obligatori dels dividends del 10% i "una millor posició del comú", han asseverat, matisant que la corporació tindrà més capacitat de control.

En aquest sentit, ha apuntat que el nou acord d'explotació del domini esquiable contempla garanties per a la corporació, com l'aplicació de sancions en cas d'incompliment, que poden anar fins a la resolució del contracte, i la presentació d'un aval de dos milions d'euros aplicable al primer requeriment si no es realitzen les inversions pactades. "La concessió actual no estableix cap obligació ni contrapartida, no està ni adaptat a la llei, per la qual cosa, al nou contracte, hem establert unes sancions econòmiques greus", ha indicat.

Durant la reunió de poble, Laura Mas, ha posat l'accent en el fet que, un cop aprovada, la nova concessió suplantarà l'actual, que ha qualificat de "totalment esgotada", i suposarà la renúncia, per part de Saetde, dels "drets històrics" que valoren en 60 milions d'euros i que "ens han reclamat en més d'una ocasió". Amb tot, ha assenyalat que la nova llicència d'explotació del domini esquiable encampadà "generarà noves oportunitats i un impacte positiu a la parròquia i al país a partir d'ara mateix i per les futures generacions". "És un bon acord perquè és bo per a tothom", ha comentat.

El torn de preguntes per part de la ciutadania ha estat centrat per les qüestions plantejades per l'excònsol Miquel Alís, relatives, al parer seu, a la necessitat que el comú adquireixi la majoria d'accions de la societat, i les qüestions relacionades amb el tractament del territori, el medi natural i el futur de l'estació en el marc d'un context de canvi climàtic per part d'altres ciutadans presents a la reunió de poble. També han destacat la necessitat de renovació i millora del Pas de la Casa, on diverses persones han ressaltat les mancances a la vila i la falta "d'algú que dormi al Pas" dintre del comú.

Mas i Rascagnères han defensat la tasca feta pel comú entorn de la vila encampada i, en referència a les qüestions mediambitals, la mandatària ha refermat la voluntat de convertir el domini esquiable en una "estació de muntanya", amb activitat els 365 dies de l'any, així com la creació d'una nova zona esquiable al Pic del Maià, a 2.600 metres per assegurar la pràctica de l'esport.