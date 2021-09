San Marino diu sí a la despenalització de l’avortament

AndorraAndorra ja té un país menys a Europa en el qual assimilar-se com a estat que penalitza legalment l’avortament en qualsevol dels seus supòsits, després que els habitants de San Marino hagin dit ‘sí’, aquest diumenge en un referèndum, a la despenalització per interrompre l’embaràs. Més del 77% dels votants d'aquest microestat europeu ubicat al nord d’Itàlia s’ha mostrat partidari de permetre l'avortament fins a les 12 setmanes d'embaràs. Més enllà de la dotzena setmana, explica l’agència EFE, el procediment només es permetrà si la vida de la mare està en perill o si hi ha anomalies fetals.

Ara és el torn del parlament d’aquest micro estat per regular la interrupció voluntària de l’embaràs i que quedi revocada la llei de l’avortament de l’any 1865, que condemnava a tres anys de presó les dones que ho feien al país.

Andorra i San Marino viuen situacions assimilables: la influència de l’Església catòlica en la societat, haver de recórrer al país veí per avortar i castigar penalment, amb presó, qualsevol supòsit d’avortament al país, inclosos els casos de violació o incest.

Alineats amb Andorra, queden a Europa els casos de Malta i del Vaticà. De fet, en el cas de l’excolònia britànica, la responsabilitat penal per avortar té els dies comptats, perquè ja hi ha entrat al parlament un projecte de llei que en preveu la despenalització en alguns dels seus supòsits.