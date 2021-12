Sant Julià estrena el seu propi torró a la fira de Santa Llúcia

Sant Julià de LòriaSant Julià de Lòria ha donat aquest dissabte al matí el tret de sortida a la tradicional fira de Santa Llúcia amb un toc particularment innovador, una "torro experiència", tal com ha manifestat el cònsol major de la parròquia, Josep Majoral, durant el seu discurs. Així doncs, el comú lauredià ha presentat un producte fruit d'artesans de la parròquia, el torró de Ratassia, un dolç tradicional de Nadal que deixa un regust i record lauredià quan hom el tasta.

Majoral ha exposat que es tracta d'una iniciativa promoguda des del comú amb l'única finalitat de "donar sortida al producte local", tot indicant que està elaborat amb mel d'Autèntics i ratassia de la Carmeta. "Esperem que sigui un torró que tingui un gran èxit, que agradi a la gent i que el projecte hagi agradat als productors", ha dit. I ha afegit que la corporació ha donat el tret de sortida a aquesta iniciativa per obrir la porta als artesans de la parròquia que ho vulguin tirar endavant i consolidar la producció laurediana. El cònsol també ha avançat que si després de la fira de Santa Llúcia queda excedent del producte, aquest es podrà adquirir a l'oficina de Turisme de la vila i, si és possible, en algun local comercial, tot i que ha afirmat que "no hi ha res tancat".

En relació amb el tret de sortida del mercat, Majoral ha assenyalat que la celebració de l'esdeveniment mostra una consolidació "d'una de les fires més tradicionals i antigues del país" i ha asseverat que per la parròquia significa iniciar les festes de Nadal amb "il·lusió i aportant llum a les llars lauredianes", a banda de l'encesa de llums que va tenir lloc aquest divendres a la tarda. A més, ha apuntat que tenint en compte la situació sanitària "que estem vivint" a causa de la pandèmia del coronavirus, "dur a terme un acte a l'aire lliure on la gent es pot retrobar amb els més pròxims sense posar en risc la salut", és un fet necessari.

D'aquesta manera, el cònsol ha remarcat que un dels objectius de l'esdeveniment és "dinamitzar la parròquia", tot comentant que malgrat que la fira va destinada majoritàriament al públic nacional, també s'obre a l'arribada de turistes que visitin la parròquia durant el pont de la Puríssima. "Si algú s'atura i passa per la fira serà benvingut i ben acollit, el que està clar és que aquí tothom suma i no resta", ha matisat. Majoral ha recordat que el mercat compta amb un total de 25 parades i que el fil conductor de l'esdeveniment és la temàtica nadalenca, tot i que també s'hi poden trobar altres estands amb productes artesans i articles variats com trencaclosques o joieria.

Per cloure, el mandatari comunal ha posat en relleu la necessitat de respectar i preservar les noves mesures de prevenció decretades pel Govern per evitar la propagació de la pandèmia, i ha posat de manifest l'obligatorietat de presentar el certificat Covid a l'entrada del recinte, el qual té l'aforament al 70%, i de dur, en tot moment, la mascareta posada.