Sant Julià identifica 25 comerços susceptibles d'accedir a la xarxa de turisme sostenible

Sant Julià de LòriaSant Julià de Lòria va rebre al mes de març el distintiu Biosphère, una certificació que reconeix els esforços de destinacions i empreses que contribueixen a l'acompliment de requisits i principis de sostenibilitat. Ara la corporació dona un pas més enllà i vol començar a implicar el teixit empresarial per tal de dinamitzar el comerç al voltant del turisme sostenible, una acció que segons ha indicat aquest dilluns el cònsol major lauredià, Josep Majoral, "és molt important". En total s'han identificat 25 comerços relacionats amb el turisme -entre els quals hi ha Naturland- susceptibles de poder aconseguir també aquesta certificació i d'entrar a formar part d'una xarxa d'establiments de turisme sostenible.

En aquest sentit, des d'Unida, empresa que es va encarregar de treballar en favor de Sant Julià per a rebre el distintiu Biosphère, és qui s'encarregarà de parlar amb els comerciants i explicar les accions que cal implementar, que en un inici representen un cost d'uns 600 euros. Per tal de donar un al·licient als propietaris dels negocis, s'ha acordat que durant aquest primer any el comú es faci càrrec del 50% de l'import. El pagament d'aquesta quota, tal com ha explicat el CEO d'Unida, Josep Maria Comas, inclou la certificació, comptar amb l'assessorament d'auditors de la companyia i la implementació de les accions. En concret es treballarà sobre tres eixos: la millora de l'eficiència energètica, el respecte pel medi ambient i la integració a l'entorn natural de la parròquia.

Entre els avantatges dels quals gaudiran els comerciants, destaca l'entrada a la xarxa de destinacions de turisme sostenible, visibilitat a nivell nacional i internacional, i més presència gràcies a l'aprofitament de les xarxes oficials de comunicació tant del comú com de Biosphère. Comas ha posat en relleu que un dels aspectes més rellevants és, precisament, el flux de persones que poden arribar a la vila gràcies a aquesta oferta turística sostenible. De fet, ha dit que segons una enquesta del 2019 realitzada a Booking, el 70% dels enquestats asseguraven que reservarien plaça en un establiment sostenible per sobre d'altres.

Amb tot, no es tracta que els comerços facin un canvi radical de la seva manera de funcionar, sinó que convé anar implementant canvis en els processos al llarg del temps en pro de la sostenibilitat. El més important, segons Comas, és que els propietaris "tinguin voluntat", ja que el canvi de model ha de ser quelcom "volgut i no imposat". En aquest sentit, ha manifestat que Naturland "ha d'entrar tant sí com no" en aquesta dinàmica de treball, ja que és l'atractiu turístic per excel·lència de la parròquia.

Majoral ha destacat la importància de la iniciativa assegurant que la "dinamització del comerç és important i necessària". En aquest cas, ha recordat que des de la corporació s'han signat ja dos convenis amb la Cambra de Comerç que també tenen com a finalitat donar un impuls als negocis de la vila. Per al comú, per tant, el més crucial d'aquesta certificació és tenir un full de ruta a seguir amb el pas del temps i sempre des de l'òptica de la sostenibilitat.