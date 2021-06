Sant Julià inaugura la cala laurediana amb un concert d'havaneres

Sant Julià de LòriaIgual que en la primera edició de l'any passat, la inauguració de la cala laurediana s'ha vist afectada per la pluja. Tot i no haver pogut fer la inauguració a la cala, aquest dissabte s'ha donat el tret de sortida a la platja fluvial i a partir d'aquest diumenge l'accés a la sorra de la platja estarà obert. D'altra banda, el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral, ha destacat que "la part bonica" que era el concert d'havaneres a càrrec del grup català 'Les Anxovetes' s'ha pogut celebrar dins el vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià a les 19 hores.

Durant la inauguració, Majoral ha mostrat el sentit de l'humor, manifestant que d'aigua per la cala no en faltarà amb les pluges recents. A més, ha comentat que la cala s'anirà obrint per fases. Així, a partir d'aquest diumenge la zona de sorra ja estarà oberta i de cara a la setmana vinent també s'obrirà el bar. "L'accés a l'aigua serà a partir del moment en què el nivell del riu ho permeti", ha declarat, recordant que l'any passat es va poder obrir a principis de juliol. A més, també ha remarcat que s'ha renovat el parc i que a banda, el volen "dinamitzar a nivell esportiu". Per tant, si la situació sanitària ho permet, la corporació preveu organitzar algun torneig de futbol pels infants i també activitats al camp de petanca, el qual també s'ha adequat. "La voluntat és donar-hi més vida", ha indicat.

Pel que fa al concert d'havaneres, el cònsol ha explicat que el trasllat i l'adaptació de l'actuació al Centre cultural i de congressos ha estat senzilla perquè ja tenien els protocols fets. Tot i així, l'accés s'ha limitat a 70 persones. En aquest sentit, ha lamentat que si s'hagués pogut celebrar a la cala, segurament hi hauria hagut més públic.