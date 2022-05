La segona edició del premi Àlex Lliteras busca augmentar la participació

EncampLa segona edició dels premis Àlex Lliteras per reconèixer l'excel·lència en l'àmbit del periodisme esportiu cerca incrementar el nombre de participants amb petits ajustaments respecte al guardó de l'any passat. Ho ha manifestat en roda de premsa la ministre de Cultura i Esports, Sílvia Riva, i el president del BC MoraBanc Andorra, Gorka Aixàs, qui han assenyalat que per fomentar el nombre de treballs que es presentin ja no serà necessari desplaçar-se de manera presencial al Principat per participar, sinó que les peces que entrin al concurs es podran presentar a través del correu premialexlliteras@govern.ad.

A més, tot i que es manté la quantia del premi de 5.000, s'ha creat una segona categoria en concepte d'accèssit per la qual es divideix l'import. Així doncs, el guanyador rebrà una distinció de 4.000 euros i el que quedi en segona posició, de mil euros. "Tenim la voluntat que s'incrementi el volum de participació en aquesta segona edició", ha dit Riva, qui ha recordat que durant la primera es van presentar un total de quatre treballs periodístics esportius.

La titular de la cartera d'Esports i Aixàs han repassat les bases del concurs, al qual s'hi podran presentar les peces publicades durant el 2021 i fins al 31 de maig d'enguany, i el termini per participar és fins del 12 de maig al 15 de juliol, i com no podia ser d'una altra manera, hauran de ser en la llengua oficial del país, el català, i és de caràcter internacional. El lliurament dels guardons es farà a l'octubre, en principi, al Centre de Congressos d'Andorra la Vella. El president del BC Morabanc ha destacat que el periodisme és una "de les millors eines per donar a conèixer l'esport" i, juntament amb Riva, han ressaltat que el guardó "és la millora de recordar l'Àlex Lliteras i també donar mèrit i premiar el bon periodisme esportiu".

Al concurs es poden presentar reportatges de ràdio, televisió, difosos per internet i de premsa, tot i que en aquest cas, també serà necessari presentar un original de la publicació de qualitat excel·lent en format PDF. Quant a ràdio i televisió, els treballs s'han d'enviar en qualsevol format digital a l'adreça electrònica facilitada, i s'han d'acompanyar del certificat d'emissió corresponent signat per la direcció de l'emissora. En el cas d'una sèrie, l'autor haurà d'escollir-ne un sol capítol.

El premi, organitzat pel ministeri de cultura del Govern, el Diari d'Andorra, Radiotelevisió d'Andorra i el BC Morabanc, té la voluntat de reconèixer la gran tasca duta a terme pel periodista esportiu Àlex Lliteras per retre homenatge a la seva figura i als valors que transmetia a través de la seva professió.