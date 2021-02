Seixanta-set nous casos i més d'una vuitantena d'altes

Andorra la VellaAndorra registra, un dia més, nous contagis per la Covid-19. Segons ha notificat aquest dijous el ministeri de Salut, durant les darreres hores s'han contagiat 67 persones, per la qual cosa el nombre de casos totals des de l'inici de la pandèmia se situa en 10.137. Actualment, hi ha 639 persones (-15) amb la malaltia activa, i les 82 recuperacions de les darreres hores fan pujar les altes totals a les 9.395. Durant aquesta jornada no s'ha de lamentar cap nova mort, per la qual cosa les defuncions es mantenen en 103.

Tal com va assenyalar aquest dimecres el titular de Salut, Joan Martínez Benazet, a poc a poc es va reduint la incidència del virus al Principat. De fet, el nombre de pacients hospitalitzats a planta de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell és d'una vintena, tres menys respecte de la darrera actualització, i també hi ha onze persones a la Unitat de Cures Intensives (UCI), totes elles sota ventilació mecànica. La planta Covid del Cedre continua sense atendre cap malalt.

En relació amb la campanya de vacunació, cal destacar que al llarg de tot el dimecres es van subministrar un total de 83 vacunes. Amb aquestes dosis, el nombre de vaccins injectats ja arriben als 1.221.

Finalment, pel que fa a la població escolar, 29 aules estan sota vigilància activa –6 total i 23 parcial– i 63 en vigilància passiva.