Set empreses andorranes participen en una jornada per captar treballadors a Latour de Carol

Andorra la VellaEl Servei d’Ocupació (SOA), juntament amb el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) van participar la setmana passada en un acte organitzat per Pôle Emploi a Latour de Carol, a França. Es tracta d’una trobada amb l’objectiu de proposar llocs de treball tant a Andorra com a Catalunya que poden ser d’especial interès per a les empreses i demandants de feina de cara a la temporada d’hivern.

Per la seva part, el SOA ha atès als interessats donant-los a conèixer el mercat laboral andorrà, la qualitat de vida del país i els tràmits necessaris per aconseguir una autorització de residència i treball. En total hi ha participat una setantena d’assistents i 7 empreses andorranes dels sectors de l’hostaleria, el comerç, la neu i el joc.

Les empreses andorranes assistents han rebut les candidatures següents: L'hotel Pic Maia, set; l'hotel Kandahar, cinc; Jocs SA, vuit; Semtee, set; Merca-center, sis; Surf Evasió, tres; i Olympia Esports, dues.