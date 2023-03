La setmana de l'íntim torna a Pyrénées Andorra

Tant o més important és anar ben vestit per fora com per dins. La invisibilitat de la roba interior fa que en moltes ocasions perdem de vista la importància que té aquesta quant a funcionalitat i comoditat. Les peces de roba més íntimes també cobren el seu protagonisme en funció dels nostres gustos, l'edat o del nostre moment vital de la vida. Passem dels primers sostenidors en què busquem la comoditat a les calcetes que ens ajudin a amagar "panxeta". Això pel que a les dones, però els homes també els passa quelcom semblant. De fet, el gènere masculí són més pràctics i no surten de la seva zona de confort. Ells són de bòxer clàssic, bòxer ajustat, slips o calçotets llargs.

No acostumem a comprar roba interior amb una certa freqüència, però ara Pyrénées Andorra ens brinda l'oportunitat de renovar part de la roba interior gràcies a la setmana de l'íntim. Una setmana en què la moda més íntima de dona i home, pijames, mitges i mitjons compten amb un descompte del 20% en exclusiu pels clients de My Pyri.

Una campanya que tindràs disponible fins al pròxim 26 de març.