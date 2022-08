Les sneakers que marquen estil

Cada dia és més habitual veure un outfit en què les sabatilles esportives hi són presents. Les primeres vegades que ho visualitzàvem ens quedàvem sorpresos i etiquetàvem a la persona d'excèntrica, però amb el temps ho hem anat normalitzant i, probablement, ara som nosaltres mateixos els qui hem acabat incorporant les vambes, més conegudes com a sneakers, en el nostre look diari. Podem dir que les sneakers s'han colat amb força a les nostres vides i en l'actualitat s'han convertit en una combinació perfecta per anar amb texans, faldilles i vestits. I ara, algunes d'aquestes sneakers ja les pots trobar al seu córner exclusiu de Pyrénées Andorra .

Córner de Pyrénées Andorra amb les sneackers més exclusives

En aquest espai dels grans magatzems les sabatilles que marquen el pas són les Nike Air Jordan 1, un model amb gran ressò després de la subhasta que va protagonitzar la coneguda sala Sotheby's de Londres que va vendre unes Air jordan 1s del 1985 amb la signatura del jugador Michael Jordan per una xifra de 460.000 euros. Les sneakers que tens disponibles a Pyrénées Andorra no tenen aquest cost, però sí que formen part d'una col·lecció limitada que només trobaràs al centre.

Totes les combinacions possibles les tens al teu abast. Al córner de les sneakers més exclusives de Pyrénées Andorra tens diferents opcions.

T'afegeixes a la nova tendència? Et convertiràs en una sneakers lover?