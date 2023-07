Les sopes fredes de l'estiu

Avui ens ve com anell al dit el tema del qual us volem parlar. Saps que se celebra cada 21 de juliol? Doncs se celebra, a tot el món, el Dia Internacional del Gaspatxo. Ho has llegit bé! Aquest divendres és el dia d'aquesta sopa freda tan refrescant i que tant ve de gust en dies en què el termòmetre marca temperatures altes.

A les qualitats refrescants i hidratants d'aquest clàssic de la cuina mediterrània i altament reconegut dins la gastronomia andalusa s'han d'afegir les seves propietats saludables i nutricionals per la seva riquesa en fibra, vitamines i minerals. Propietats que ens aporta, per exemple, el gaspatxo d'Ametller Origen elaborat amb productes de la terra i, en concret, de l'Alt Penedès. Fet a base de tomàquet, pebrot vermell i verd, aigua, cogombre, ceba, oli d'oliva, vinagre, sal, all, i goma xantana per espessir el trobaràs a Ametller Origen d'Andorra la Vella i Canillo i a la secció d'alimentació de Pyrénées Andorra.

El gaspatxo ha esdevingut també un plat que ens facilita el primer plat de qualsevol àpat del dia. El gaspatxo sempre queda bé amb tot. Tant és així, que Ametller Origen ha volgut innovar al voltant d'aquest plat elaborant gaspatxo de cirera, maduixa, remolatxa i poma. Tots ells disponibles a la secció d'alimentació Pyrénées Andorra.