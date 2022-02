El taxi, una mica més car

Andorra la VellaEl Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres, a proposta del titular Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, l’actualització de les tarifes del servei de taxi ordinari interurbà per a l’any 2022. L’increment dels preus es fa a proposta de l’Associació de Taxistes.

Segons informa Govern per mitjà d’un comunicat, els preus vigents fins ara eren d’aplicació des del gener del 2020 i els aprovats en la sessió d’aquest dimecres comporten un augment del 3,07%, una mica per sota de l’augment de l’IPC d’enguany (3,3%). També es revisen les tarifes mínimes per trucada de telèfon a una central de reserves del taxi i s'apliquen quan l'import que assenyala el taxímetre és inferior a aquests preus mínims.

Així, per exemple, la baixada de bandera passa de 2,65 a 2,74 euros. La tarifa 1, l’import per quilòmetre recorregut en horari diürn i dia laborable passa d’1,16 a 1,20 euros el quilòmetre. La tarifa nocturna i de festius, d’1,37 a 1,42 euros/km. El suplement per transportar més de quatre clients, d’1,35 a 1,40 euros. Pel que fa a la tarifa mínima per trucada a una central de reserves del taxi en funció de la localitat: Encamp, La Massana, Sant Julià, Anyós, Escàs o Sispony passa de la tarifa actual de 7,55 a 7,80 euros. Arinsal, Canillo, Xixerella o Auvinyà, de 13,50 a 13,90 euros. Anar al Pas de la Casa, de 38,95 a 40,20 euros.