Torn per la declaració de Ramon Cierco dimecres i per Higini Cierco dijous en la causa BPA

Andorra la VellaEl judici del 'cas BPA' arriba demà a un dels punts més importants amb la declaració de Ramon Cierco com a testimoni cap a un quart de deu del matí. Dijous serà el torn del seu germà gran Higini. La declaració es fa com a testimonis i hauran de respondre, a menys que es neguin a declarar, sobre el funcionament de l'entitat de la qual eren propietaris. Els dos germans Cierco i Joan Pau Miquel formaven el comitè executiu del banc, un organisme sobre el qual les instruccions dels casos BPA s'han obert molts dubtes respecte a quin era el rol que desenvolupaven. En el cas Landstreet, la caixa B de BPA on es feien els pagaments sota mà a través d'una societat panamenya que tenia un compte en el mateix banc, Higini Cierco es troba en qualitat d'encausat. Aquí no hi és Ramon i la declaració del germà gran tindrà lloc el 12 de maig.