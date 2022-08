Tornada a l'escola amb premi

Els dies d'agost es van esgotant i és moment de començar a pensar en la tornada a la rutina. La que més previsió i organització necessita és la tornada a l'escola. La compra de llibres, llibretes, estoigs, bolígrafs, agendes i un llarg etcètera es colen a la llista de material escolar que cal comprar per iniciar el curs escolar amb totes les garanties. Des d'avui, ja et pots arribar fins a Pyrénées Andorra i començar a omplir la motxilla de tot allò que hauràs d'utilitzar per al curs 2022-23.

Alhora, també pots aprofitar la teva visita a Pyrénées Andorra per renovar l'armari dels teus fills amb les noves col·leccions de moda, esport infantil i íntim. I si ets client MyPyri gaudeix d'un 10% de descompte (no acumulable en altres promocions).

Geox t'acompanya en aquest inici de curs

I per iniciar el curs amb un somriure d'orella a orella, no deixis escapar l'oportunitat que et dona Pyrénées Andorra de participar en el sorteig per guanyar una Nintendo Switch amb el joc de Mario 3D World . Per compres superiors als 40 euros en sabates infantils de la marca Geox una Nintendo Switch podrà ser teva. Un sorteig que només estarà disponible del 25 d'agost al 18 de setembre.

Per la teva compra rebràs una butlleta que hauràs d’omplir amb el teu nom, cognom i telèfon. La butlleta l’hauràs de dipositar en l’urna que trobaràs a la secció de sabateria infantil en la primera planta. El dia 20 de setembre es contactarà amb el guanyador/a per recollir el premi.