Totes les entrades del Cirque du Soleil seran de pagament

Andorra la VellaDesprés de dos anys sense poder celebrar l'esdeveniment a conseqüència de la pandèmia, Andorra Turisme recupera per al mes de juliol d'enguany el Cirque du Soleil, un espectacle que, com a novetat, serà de pagament sigui quina sigui la localitat que es reservi. Així, mentre que les persones que hi vulguin assistir assegudes hauran de pagar entre 20 i 25 euros en funció del dia, Andorra Turisme ha decidit incorporar un import "simbòlic" de 5 euros per a les localitats en les quals s'ha d'estar dempeus. Una de les raons principals d'haver pres la mesura és que per a 'MUV', tal com s'anomena l'espectacle del Cirque del 2022, és clau la participació del públic i, des d'aquest punt de vista, es vol evitar que hi hagi persones que reservin plaça i després no hi assisteixin, tal com ha succeït en edicions anteriors.

Les funcions que es representaran durant aquest 2022 i el proper 2023 són les corresponents a les edicions del 2020 i 2021. Per tant, segons ha explicat el gerent d'Andorra Turisme, Betim Budzaku, el concepte de l'esdeveniment ja estava definit i només ha calgut fer alguns ajustaments. L'espectacle, en el qual hi treballen una trentena d'artistes, s'inspirarà en els majors èxits de la música dels darrers anys i comptarà amb un DJ com a personatge principal, que serà qui donarà ritme a les acrobàcies de la resta d'integrants del Cirque. Serà un espectacle "immersiu" i únic al món que posarà el públic en el paper de testimoni i protagonista. Cada sessió tindrà una durada aproximada d'uns 60 minuts i s'iniciarà a partir de les 22 hores.

Un dels punts diferenciadors de la resta d'edicions serà l'emplaçament. Mentre que els anys anteriors el lloc escollit ha estat l'aparcament del Parc Central, aquest 2022 l'esdeveniment es trasllada a l'aparcament de davant de l'edifici administratiu del Govern, tot i que segons Budzaku aquesta no té per què ser la ubicació del 2023. 'MUV' es podrà veure a partir del 2 de juliol i fins al dia 31 del mateix mes de dilluns a divendres, excepte l'últim diumenge de mes que també es farà un últim passi de tancament d'aquesta edició.

El director de Producte i Nous Projectes d'Andorra Turisme, Enric Torres, ha detallat que tot i el canvi d'emplaçament la distribució dels espais serà l'habitual. D'aquesta manera, es preveu disposar de 2.900 places perquè el públic estigui assegut i unes 2.000 dempeus per sessió. Per tant, al llarg del juliol s'espera que gaudeixin del Cirque unes 108.000 persones, de les quals 64.000 estaran assegudes i 44.000 a peu dret. Pel que fa als imports, Torres ha indicat que entre setmana l'import se situarà entre els 20 i els 22 euros i els cap de setmana pujaran entre els 23 i els 25 euros en funció de les localitats.

Cal recordar que Andorra Turisme destina 2,6 milions d'euros per a la celebració de l'esdeveniment, però el 2020 ja es va avançar 764.000 euros. Amb la resta de despeses que encara estan per venir, com ara el muntatge de la carpa on es duran a terme les funcions, l'entitat preveu arribar fins als 3 milions de despesa. Per contrapartida, s'estima que el retorn que es generarà amb tot plegat pot ascendir fins als 21 milions d'euros.

Amb les modificacions d'aquest any, i amb la voluntat de mantenir el "punt diferenciador" de tot allò que s'organitzi a Andorra, Budzaku també ha apuntat que es vol contribuir a apropar un turisme més 'premium'. És per això que ha anunciat que, tal com s'ha iniciat amb el Cirque, es deixaran d'oferir esdeveniments gratuïts en el futur: "Comencem una nova era d'espectacles a Andorra", ha sentenciat.

En relació amb les accions comunicatives, aquest dimarts es trametrà tota la formació al sector turístic per tal que puguin procedir a la comercialització de les entrades a partir de l'abril. Un punt positiu és que els allotjaments turístics i les agències de viatges podran oferir paquets on s'inclogui l'estada a Andorra més l'assistència al Cirque du Soleil. Aquestes promocions també es faran incloent viatges fins a l'aeroport d'Andorra - la Seu en el mateix paquet. Serà també a partir de l'abril quan començaran les accions de comunicació "més importants" tant dins de territori nacional com en els països de l'entorn.