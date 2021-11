Escaldes-EngordanyLa doctora SophieSzopa, enginyera-investigadora en química de l'atmosfera i una de les expertes que han pres part en el sisè informe d'avaluació del Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Clima (GIEC/IPCC), creu que cal que la societat es comenci a "apropiar" dels conceptes sobre el canvi climàtic per "comprendre que cal una transició ecològica" que es faci ràpidament per evitar que l'escalfament global sigui encara més irreversible del que ho és en l'actualitat. També considera que cal "tenir esperança" sobre els processos de negociació dels països en cimeres com la COP26 malgrat alerta que els compromisos dels estats fins ara "són insuficients".

Szopa, que ha ofert aquest dimarts una xerrada organitzada pel Consell General i el Govern, ha remarcat que si no es volen superar els 1,5 graus respecte a l'era preindustrial, una "finestra que es tancarà aviat", "darrere de les promeses calen fulls de ruta clars" i també mitjans per verificar que els països estan respectant els seus compromisos.

Qüestionada sobre els efectes que pot tenir a Andorra la implementació d'una taxa verda, l'experta ha manifestat que ella és científica i que per tant no pot opinar sobre certes polítiques, però ha incidit en el fet que les taxes de carboni són "necessàries" i el que cal és que no penalitzin els que tenen més dificultats sinó que han de servir per "acompanyar-los" en la renovació tècnica. I ha conclòs que aquestes taxes són una "bona eina".

Al seu torn, la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, ha posat en relleu que l'informe en el qual va participar Szopa va "llençar una alerta vermella" i que atenent als elements "alarmants i preocupants" que contenia des del Govern i des del Consell s'ha volgut fer venir algú perquè l'expliqués, ja que es considera que els polítics s'han de "basar en evidències científiques per prendre decisions" i també per facilitar que els ciutadans puguin estar informats per agafar les accions "més encertades per lluitar contra aquesta problemàtica mundial". Així, la ministra ha destacat que davant un augment de les temperatures "inevitable i irreversible" els polítics han de "reforçar les accions encarades a la lluita contra el canvi climàtic".

La ministra ha recordat que els científics diuen que l'objectiu marcat per l'acord de París, de limitar l'augment de les temperatures a 1,5 graus, no s'està complint si se segueix la tendència actual i ha recordat que els experts el que manifesten és que calen "decisions molt fortes". "Nosaltres ens hem compromès en acció climàtica", ha recordat, i ha afegit que Andorra aspira a la neutralitat carbònica el 2050 i que en això basa el seu full de ruta. En aquest sentit, ha reiterat que el que fan els científics és alertar sobre una situació, però que les accions les han de marcar els polítics i ha defensat que posar un preu al carboni "es considera un dels elements més importants perquè permet internalitzar els danys d'aquestes emissions i enviar senyals als ciutadans de cap a on han d'anar". Ha conclòs, però, que "no podrem lluitar (contra el canvi climàtic) si no ens hi posem tots".

Per la seva banda, la síndica general, Roser Suñé, ha manifestat que quan es va donar a conèixer l'informe, al mes d'agost, va pensar que era important que es coneguessin bé per "ajudar els polítics que han de legislar a entendre millor els components sobre els quals han de basar les seves decisions". Ha recordat que l'estudi destaca que un augment de temperatura important ens provocarà una "situació conflictiva" i que s'han de començar a prendre mesures com la descarbonització. Ha remarcat, també, que a partir de reflexions com les proposades amb la visita de Szopa a Andorra li agradaria que tothom pogués entendre les "accions concretes" que cadascú pot fer.

A més de la conferència, Szopa completarà la seva estada al país amb una trobada amb els estudiants de batxillerat de l'escola andorrana i del Lycée Comte de Foix, així com també amb un intercanvi amb els consellers generals.