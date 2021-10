Tret de sortida als tallers de les onzenes Jornades Arts del Vidre d'Escaldes-Engordany

Escaldes-EngordanyEscaldes-Engordany torna a celebrar aquest cap de setmana les Jornades Arts del Vidre, un esdeveniment que enguany arriba a l'onzena edició i que inclou exposicions, demostracions de professionals, xerrades i espectacles al carrer, entre d'altres. D'aquesta manera, la plaça Coprínceps de la parròquia escaldenca ha acollit aquest dissabte l'obertura i demostració dels espais interactius, uns tallers que s'han iniciat a les 12 del migdia i que s'allargaran fins a les dues de la tarda, tot i que també es repetiran diumenge al matí.

Els tallers han comptat amb la participació de diferents professionals del vidre. Un bon exemple ha estat el taller de Ferran Collado, que sota el nom 'Bufar i fer ampolles', ha ofert al públic que s'ha apropat un espectacle interactiu amb vidre bufat. En el mateix espai, però, també s'han donat cita Xavier Asensio, que ha fet demostracions de vitraller de llum, i Ana Llavador, que ha explicat com fer i decorar boles de Nadal amb aquest material.

Posteriorment als tallers, la plaça Coprínceps també ha estat l'espai escollit per a la celebració de l'espectacle de carrer 'Vibrant el vidre', a càrrec de Lluís Casahuga, que s'ha basat en un concert per escultura sonora i electrònica on, com és evident, el vidre ha estat el protagonista. A banda, per aquesta tarda hi ha prevista la inauguració de l'exposició 'Arts del Vidre' al CAEE; un curs de Grisalla a càrrec de Sofia Villamarín; un tastet anomenat 'Vidre i cuina, el doble significat dels utensilis de cuina' també al CAEE, i es repetiran els tallers d'aquest matí a la plaça Coprínceps.

Paral·lelament, el Centre d'Art escaldenc també obrirà portes perquè es pugui visitar la mostra dels treballs dels alumnes del Taller tèxtil i de vidre, que estarà disponible fins al dia 23, i l'exposició dels artistes vitrallers, que arrenca aquest 16 d'octubre i acaba el 5 de novembre.