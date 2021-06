Tret de sortida a l'Alpha Space, l'oferta d'oci alternativa pels joves centrada en la cultura urbana

Destinar un espai als joves per tal que puguin gaudir d'alternatives d'oci diferents sense sortir de la parròquia. Sota aquesta premissa el comú d'Escaldes-Engordany ha donat el tret de sortida aquest dissabte a la primera edició de l'Alpha Space, una iniciativa que se centra a donar a conèixer la cultura urbana mitjançant tallers i activitats adreçades a joves d'entre 18 i 29 anys, però que també esdevé una oportunitat per deixar de banda mals hàbits i conflictes que s'han generat durant la pandèmia entre aquest sector de la població com ara episodis de 'botellons' i vandalisme.

Entre l'oferta, oberta des de les dotze del migdia fins a les deu de la nit, s'inclouen activitats de tatuatges amb pell sintètica, tallers de grafit, 'hip-hop', 'slackline', 'poledance' i mòduls d''skate'. Pel que fa a la participació, al llarg del matí no ha estat molt nombrosa, tot i que s'espera revertir això de cara a la tarda.