Tret de sortida a la Vila Medieval amb una bona resposta de la ciutadania

Sant Julià de LòriaSant Julià de Lòria ha donat el tret de sortida aquest divendres a la tarda a la 18a edició de la Vila Medieval, un dels esdeveniments més icònics de la parròquia. Durant l'acte d'inauguració, el cònsol major lauredià, Josep Majoral, ha destacat el gran nombre de persones que s'han vist passejant per la vila des de primera hora de la tarda, i és que des de la corporació s'assegura que aquesta edició serà tot un èxit.

Majoral s'ha mostrat satisfet de poder recuperar l'única celebració que el comú va haver d'anul·lar l'any passat a causa de la pandèmia i, en aquest sentit, ha manifestat que "és un dels actes més importants de Sant Julià", però també de tot Andorra. Després de 18 anys, el cònsol creu que la vila "està més que consolidada", ja que gràcies a la seva constància ha aconseguit arribar a ser, segons ha dit, un referent del Principat i dels territoris pirinencs més propers a la parròquia. "De la Vila Medieval de Sant Julià se'n parla a tot arreu", ha assegurat.

Per a aquesta edició, que s'allargarà fins diumenge al vespre, hi prenen part fins a 45 paradistes, deu nacionals i la resta procedents de fora d'Andorra. Quant als espectacles que se celebren al carrer, cal recordar que per aquesta edició s'ha apostat per fer-los més "estàtics", deixant de banda els itinerants d'anys anteriors amb la finalitat d'evitar l'aglomeració de persones al carrer.

A més a més, en el marc de la Vila Medieval, Sant Julià de Lòria recupera també la celebració dels mercats mensuals al barri de Rocacorba en els quals prenen part una seixantena de paradistes que ofereixen productes d'alimentació, roba, calçat i artesania, entre d'altres. Segons ha indicat Majoral, l'objectiu d'aquest mercat, que donarà el tret de sortida aquest dissabte, és fer que perduri i que contribueixi a dinamitzar la part alta del poble, així com generar moviment en els negocis de la zona.

De cara a dissabte i diumenge, la corporació ha dissenyat un programa ple d'esdeveniments en diferents punts de la vila. Gràcies a la recent ampliació de la plaça Major, s'aprofitarà per acollir activitats com tallers d'oficis i, al llarg dels dos dies, també hi haurà animació musical en espais com la plaça de la Germandat i multitud d'activitats per a infants.