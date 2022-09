Vacuna contra la verola del mico "pels que hagin tingut més de deu parelles en l'últim any"

Andorra la VellaEl Ministre de Finances i Portaveu de Govern, Eric Jover, ha respost a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres sobre quin és el criteri a l'hora d'oferir la vacuna contra la verola del mico. Jover explica que el barem no és en funció de l'orientació sexual de la persona, com equivocadament es pensa, sinó per aquelles que tenen nombroses parelles sexuals. Ha posat com a exemple que la pauta seria oferir-la "als que hagin tingut més de deu parelles en l'últim any" o "més de tres en tres mesos". Es tracta, per tant, d'un patró científic basat en el risc d'exposició de cada persona i no discriminatori.