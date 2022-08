Les vacunes contra la verola del mico arriben aquesta setmana

Andorra la VellaTal com va explicar el ministre de Salut, Albert Font, Andorra comptarà amb un centenar vaccins contra la verola del mico. Les vacunes arribaran aquesta setmana segons ha informat Andorra Difusió, que serà el moment en el qual els estats veïns faran els enviaments. Només es vacunarà a les persones que siguin contactes estrets de pacients positius i a pacients de risc que siguin contactes de persones contagiades. Fins al moment, hi ha confirmats els quatre casos notificats per Salut.