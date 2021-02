Vals per a restaurants i experiències de natura per a les millors disfresses

EncampVals de fins a 200 euros per a dinars i sopars als restaurants de la parròquia conjuntament amb experiències de natura, com per exemple, una nit a la Cabana Piolet o al Domo a Grau Roig són els premis que els guanyadors del primer concurs virtual de disfresses han obtingut després que el jurat format per la comissió de festes i membres del comú d'Encamp hagin fet les valoracions a les més de 40 disfresses que s'han presentat en les diferents categories infantils, majors de 18 i famílies.

També s'han decidit els premis del concurs escolar. En primer lloc, les quatre escoles del sistema francès i andorrà, han rebut un val de 50 euros per cada classe, per a la compra de material escolar, i les tres aules guanyadores de cada escola, gaudiran d'una sortida a la neu amb trineus de gossos.

Des de la comissió de festes i del comú d'Encamp han volgut agrair a tots els participants "la seva dedicació i esforç i la col·laboració de les escoles". "Entre tots hem seguit mantenint viu l'esperit del Carnaval, una festa molt arrelada a la parròquia i hem volgut ajudar també el teixit comercial vinculant els premis a vals de dinars i sopars i activitats de natura a la parròquia", ha dit el conseller de Cultura encampadà, David Cruz.

Els premiats es poden consultar al web comuencamp.ad.