La variant delta és tan contagiosa com la varicel·la, diuen les autoritats sanitàries dels EUA

BarcelonaLa variant delta, originària de l'Índia i ja consolidada en bona part del món, és molt més contagiosa, té més probabilitats de trencar les proteccions que ofereixen les vacunes, encara que són efectives per evitar morts, i pot causar malalties més greus en els no vacunats que totes les altres versions conegudes del virus. Així ho assegura un estudi entregat als Centres per al Control i Prevenció de Malalties (CDC), l'agència dels Estats Units per a la vigilància d'epidèmies, i publicat pel Washington Post.

L'informe apunta que el virus original, el que va començar a expandir-se a la Xina, podia contagiar dues o tres persones per cada infectat, mentre que la variant delta, causant de l'increment de contagis en les últimes setmanes arreu del planeta, pot arribar a contaminar fins a nou persones. La variant delta, doncs, s'expandeix "tan fàcilment com ho fa la varicel·la" i, tal com subratlla l'informe, és més transmissible que els virus que causen el MERS, la SARS, l'Ebola, el refredat comú o la grip estacional. Aquest document presenta una visió més àmplia i encara més ombrívola sobre aquesta variant, motiu pel qual des del CDC reconeixen que "la guerra ha canviat", en referència a l'impacte que la delta pot tenir en l'esdevenir de la pandèmia de covid-19.

L'informe apunta que el virus original podia contagiar dues o tres persones per cada infectat, mentre que la variant delta pot arribar a contaminar fins a nou persones

De fet, aquest dimarts la doctora Rochelle P. Walensky, directora del CDC, ja va reconèixer que les persones vacunades poden portar el mateix virus al nas i a la gola que les persones no vacunades quan es tracta de la variant delta. I també poden propagar-lo amb facilitat, tot i que menys sovint.

Una càrrega viral mil cops superior

Un altre estudi recent, del qual el New York Times es va fer ressò, assegurava que la quantitat de virus –la càrrega viral– en una persona infectada amb la variant delta és mil vegades superior a la que hi ha en persones contagiades amb la versió original de la malaltia. Pel que fa a la variant alpha, la que es va detectar al Regne Unit, també hi ha diferències importants: un contagi amb la variant delta produeix quantitats de virus a les vies respiratòries fins a deu cops superiors a les observadors en persones infectades amb la variant alpha, que al seu torn és més contagiosa que la versió original.

Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), la delta es propaga aproximadament un 55% més ràpid que l'alpha.

Mentrestant, un dels aspectes que més emfatitzen aquest nou informe i el del CDC són els "desafiaments" que presenta el fet d'haver de comunicar sobre aquestes notícies, ja que tem que es posi en risc la credibilitat sobre l'eficàcia de les vacunes, que han demostrat notablement la seva importància per evitar morts i malalties greus.

I és que tot plegat arriba en un moment també delicat als Estats Units que, com la resta del planeta, està patint les conseqüències de la variant delta. Aquesta setmana, i després d'un increment notable de contagis, el CDC va presentar noves mesures que aconsellen l'ús de mascaretes en interiors a les persones vacunades, una norma que havia desaparegut arran de l'èxit del procés d'immunització al país nord-americà. En els últims dies i per mirar de convèncer aquells ciutadans que han decidit no vacunar-se, el mateix Joe Biden, president dels EUA, va llançar un missatge contundent: "Si no esteu vacunats, no sou ni de bon tros tan llestos com dieu que sou", va dir el mandatari dimecres, durant un discurs en què va anunciar que les mascaretes tornaven a ser obligatòries a les zones amb alta expansió del virus.