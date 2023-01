La venda de vehicles 'eco' supera per primer cop als de gasoli

Andorra la VellaL'escenari de la venda de vehicles a Andorra ha viscut un moment històric al 2022 perquè per primer cop les vendes de dièsel han estat per sota del conjunt que agrupa els motors híbrids o elèctrics. En concret, es van matricular 927 amb motor de gasoli i 1.112 en el conjunt dels anomenats ecològics. En les dades facilitades per Estadística es pot comprovar com el gasoli continua una baixada forta cada any i al 2022 ha estat d'un 16%. Aquesta pèrdua, però no va directament als vehicles amb motor de benzina, que segueixen una línia estable, sinó que queda reflectit en les vendes d'híbrids o elèctrics. Entre els models 'eco' el que més èxit té és l'híbrid de gasolina no endollable i després l'elèctric al 100%.