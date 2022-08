Viaplana demana la inversió de les administracions estatals pel projecte del tren

Andorra la VellaL'alcalde de la Seu d'Urgell per Esquerra Republicana, Francesc Viaplana, insta les administracions estatals a liderar el projecte del tren en declaracions a l'Obert per Vacances, de RNA. "Seria una infraestructura molt bona per Andorra i per tot el territori i crec que fa falta aquí una aposta decidida per les administracions superiors per apostar per aquí. Crec que és viable i necessari", assegura el polític.

Viaplana considera que el cost estimat de la infraestructura, d'uns 500 milions d'euros, no és un impediment insalvable. Raona que els beneficis justificarien la dimensió del projecte, que entre altres beneficis portaria la reducció de la dependència dels automòbils a la zona.