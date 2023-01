La vida més enllà de Netflix: vuit plataformes de 'streaming' gratuïtes

BarcelonaEl ventall actual de plataformes per veure sèries i pel·lícules és pràcticament inabastable. Si un malalt de l'audiovisual vol estar al dia de totes les novetats, la despesa en quotes de serveis de streaming pot ser força elevada. Però si el nostre objectiu no és estar a l'última sinó simplement gaudir de continguts que ens semblen interessants, hi ha una alternativa que sovint passem per alt: les plataformes gratuïtes i legals que es financen a través de publicitat. Són més petites i menys conegudes, però estan agafant rellevància: als Estats Units, la plataforma HBO, que està immersa en un procés de retallades econòmiques, ha començat a vendre els drets d'algunes de les seves sèries més conegudes a serveis d'aquesta mena , coneguts com a free ad-supported streaming (FAST). Aquest model de negoci, que fins ara era residual, està contagiant les plataformes més populars. Tant Netflix com Disney+ ja han posat en marxa tarifes més barates que inclouen publicitat a l'inici i durant l'emissió dels seus continguts.

Les plataformes FAST són un segment de mercat important del mercat dels Estats Units –segons la consultora Comscore, el 2022 va haver-hi un augment del 29% respecte al 2020 de llars connectades a aquests serveis– i aquí també han fet forat. Fem un repàs de quines plataformes gratuïtes tenim a l'estat espanyol i quina mena de continguts hi podem trobar.

Pluto TV

Gratuïta i sense registre, però amb publicitat. Pluto TV, que forma part del grup Paramount, és el gran referent del mercat (està present en 30 països diferents). El seu funcionament és doble: d'una banda, ofereix 100 canals que emeten en directe com ho fa qualsevol altre servei de televisió i, de l'altra, té un apartat de continguts sota demanda. És una bona plataforma per trobar-hi, per exemple, adaptacions literàries clàssiques de la BBC que són impossibles de veure en altres serveis de pagament (amb sort hi són a Filmin), com ara Nord i Sud, minisèrie basada en la novel·la d'Elizabeth Gaskell, o el remake d'A dalt i a baix. També podeu tenir accés a diverses temporades de Doctor Who (de la quarta a la novena de l'etapa moderna). Més enllà de sèries, hi trobareu un bon grapat de pel·lícules. Això sí, si us agrada consumir la ficció en la seva llengua us trobareu un problema, ja que tots els continguts s'ofereixen doblats en castellà i sense opció de canviar a la versió original.

A Pluto TV s'hi pot accedir a través de la seva web (www.pluto.tv) o a través de l'aplicació, compatible amb Android i iOs. També està disponible per a Samsung Smart TV, Amazon Fire TV, Apple TV i Chromecast.

Runtime

Una de les incorporacions més recents al món de les plataformes gratuïtes és Runtime, que va començar a operar el setembre del 2022. Tampoc cal registrar-se –tot i que el servei dona l'opció– ni pagar. Un cop l'usuari entri a la pàgina trobarà 10 canals d'emissió lineal que segueixen un criteri temàtic, agrupant els continguts per gèneres com acció, comèdia o clàssics. A més dels canals en directe, també té més de 1.000 títols sota demanda. Com a curiositat, té un acord amb TVE que li permet tenir dos canals temàtics dedicats a dos èxits vintage de la televisió pública: Ana y los siete i Curro Jiménez.

Pel que fa a la seva tecnologia, també té aplicació pròpia disponible per a Android i iOs. El servei també és compatible amb Amazon Fire TV, Apple TV i televisors amb sistema operatiu Android.

RTVE Play

Què té de diferent RTVE Play respecte a altres plataformes d'altres cadenes de televisió en obert? A banda d'oferir els continguts que han emès en directe, com faria qualsevol altre servei a la carta d'un canal, la plataforma de la corporació espanyola també permet accedir a sèries espanyoles i europees, algunes de les quals s'han pogut veure en altres plataformes, com ara les franceses Call my agent o Hipócrates. A través de RTVE Play també es pot accedir als continguts de RTVE Playz, el laboratori de programes i sèries per a més joves. Un dels elements que diferencien RTVE Play de, per exemple, l'aplicació de 3alacarta és la seva funcionalitat, molt més intuïtiva.

Plex

De totes les opcions gratuïtes, Plex segurament és una de les més atractives i completes pel que fa al catàleg. Es pot utilitzar creant un compte d'usuari, tot i que no és imprescindible. Té una oferta de 200 canals en directe i 50.000 títols sota demanda entre sèries i pel·lícules organitzats no només per gènere sinó per altres categories com Continguts més populars o S'acomiaden aviat, un separador força útil si no volem trobar-nos amb la desagradable sorpresa que allò que volíem veure ja no està disponible. A diferència d'altres serveis, aquí sí que hi ha versions originals disponibles. Entre els títols interessants als quals podeu accedir hi ha la sèrie Boss, protagonitzada per Kelsey Grammer, o la versió de Donetes de la BBC del 2017, amb Maya Hawke com a Jo March.

Una de les particularitats de Plex és que ofereix la possibilitat de descarregar-se un reproductor (un media server) que permet organitzar i reproduir no només els continguts de la mateixa aplicació sinó els que estiguin emmagatzemats a l'ordinador de l'usuari. A més de la versió gratuïta, que fa que els continguts tinguin publicitat abans i durant l'streaming, Plex té diverses opcions de pagament amb més funcionalitats.

Arte.TV

Aquesta plataforma està especialment pensada per a usuaris interessats en el món de la cultura. Disponible en sis idiomes, Arte.TV, que no inclou publicitat, és una plataforma europea que va començar l'any 1992 amb la intenció de difondre la riquesa cultural del continent. Segons especifica el servei, cofinançat per la Unió Europea, un 56% de la seva programació són documentals; el 19% són pel·lícules de cinema i de ficció; el 14% són programes informatius, i un 5% són continguts de música i espectacles en viu. A més, dos terços dels programes que ofereix són inèdits. Remenant el catàleg de continguts sota demanda podreu trobar, per exemple, una sèrie de documentals curts que ens ofereix viatjar arreu del món a través de personatges coneguts: des de la Finlàndia de Tove Jansson, creadora dels populars Mumin, passant per la Provença del Marquès de Sade o la Texas de Janis Joplin.

L'aplicació d'Arte està integrada en televisors intel·ligents de marques com Samsung, LG, Panasonic, Sony o Toshiba. També es pot descarregar per a dispositius mòbils amb sistema Android i iOS i és compatible amb Chromecast i Apple TV. Es pot utilitzar tant amb registre com sense registre.

Tivify

Tivify s'acosta més a una opció de televisió en directe gratuïta que no pas una plataforma de streaming amb molts continguts. En la seva versió gratuïta, que inclou publicitat, es poden veure més de 150 canals en directe, es poden fer gravacions fins a 60 hores (disponibles durant 30 dies), es pot tenir accés a la programació dels darrers set dies de RTVE i tots els canals autonòmics, i tres dispositius connectats. Tivify té tres modalitats de pagament que permeten més dispositius en connexió.

Rakuten TV

Rakuten TV funciona de manera similar a Plex TV. Des del 2019 aquesta plataforma, que també té una part que va amb subscripció de pagament i una altra de lloguer de pel·lícules, ofereix pel·lícules i sèries gratuïtes amb anuncis. El seu catàleg gratuït és molt més interessant pel que fa a cinema que no pas sèries, tot i que hi podeu trobar produccions originals com Matchday, la docusèrie que repassa la temporada 2018/2019 del Barça, o Campeonas, centrada en el futbol femení i amb la participació d'Alèxia Putellas, entre d'altres. De fet, l'esport és un dels fils conductors del catàleg de Rakuten, ja que també ofereix documentals originals centrats en figures com Ona Carbonell o Seve Ballesteros. S'ha de tenir en compte que alguns dels continguts gratuïts de Rakuten TV també es poden veure a través de Plex TV, que ofereix diversos canals de televisió en directe amb aquesta marca.

Viki

Viki depèn de Rakuten TV, però la seva singularitat és que s'ha especialitzat en continguts asiàtics, sobretot en drames coreans, una de les tendències més fortes de la indústria audiovisual actual. Un cop entres a la web les seves sèries estan organitzades segons país d'origen –Corea del Sud, la Xina continental, el Japó, Taiwan i Tailàndia, principalment–, gènere i tipus d'accés, és a dir si és un contingut gratuït o no. Els continguts són en versió original però tenen subtítols. Evidentment, aquí també hi trobareu publicitat. La plataforma pot ser un autèntic paradís per als amants dels K-drames i una bona alternativa si ja s'han vist totes les sèries coreanes que ofereix Netflix.