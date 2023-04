Compartiu el vídeo ! Avui, un turista amb el seu especular Ferrari de color vermell, matrícula espanyola 4730 …, saltant-se la barrera d’un parking comunal d’Escaldes-Engordany darrera d’un Smart company seu. Tot per no pagar i després, va lluint-lo pel carrer com una persona adinerada el personatge, quina vergonya i quina barra. ¿ Quins tipus de turisme volem en aquest país ? ¿ Em demano com el de Mònaco ? Doncs estem a dies lluny d’arribar. En conclusió, em fa molta pena aquest personatge. Insto al comú d’Escaldes-Engordany a denunciar-lo.